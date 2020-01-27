Палладий стал одним из самых "горячих" драгметаллов: с начала текущего года его стоимость выросла более чем на 20%, а за полгода - более чем на 50%, и эти показатели были бы еще больше, если бы не давление на рынок новостей о вспышке коронавируса в Китае в последние дни.

Основная причина такого ажиотажа - дефицит этого металла из-за растущего спроса со стороны автопрома (палладий используется для катализаторов, устанавливаемых для очистки выхлопов автомобилей). Однако несмотря на возможность хорошо заработать, очень немногие решаются на инвестиции в этот металл.

Дефицит палладия сохранится в среднесрочной перспективе, считает начальник Управления отраслей экономики Аналитического центра при Правительстве РФ Григорий Микрюков. С одной стороны, спрос увеличивает переход к экологическим стандартам Евро-6, China-6 и Tier 3 в Евросоюзе, Китае и США, то есть в странах с крупнейшими автомобильными рынками. Ослабить этот спрос может развитие электротранспорта, однако доля электромобилей в общем объеме выпуска пока крайне мала. С другой стороны, мировое предложение палладия продолжает снижаться. Это связано в том числе с истощением рудников в Южной Африке и происходит даже несмотря на рост производства палладия у "Норникеля" (за 9 месяцев 2019 года выпуск металла увеличился на 7% в годовом выражении, до 2,25 млн унций) и возобновление работ в Канаде в шахте Lac Des Ille компании North American Palladium, где планируется к 2027 году добыть 2,32 млн тройских унций (тройская униця - 31,1 грамма). По оценке ВТБ Капитала, дефицит палладия на 2020 год может составить 2 млн тройских унций.

В долгосрочной перспективе, указывает Микрюков, рост предложения возможен за счет новых проектов, в том числе добычи платиноидов на Таймыре, которую планирует начать с 2024 года предприятие "Арктик палладий", созданное "Норникелем" и "Русской платиной": запасы месторождения оцениваются в 770 млн тонн.

Несмотря на впечатляющий взлет цены, доля палладия в инвестиционной корзине граждан остается очень скромной. Так, в портфеле обезличенных металлических счетов (ОМС) клиентов Сбербанка счета в палладии составляют лишь 7%, и это всего на 2% превышает показатели 2018 года, сообщили "РГ" в банке. До середины 2018 года, когда цены на палладий начали разбег, клиенты банка, открывшие счета в палладии, планомерно выходили из инвестиций в этот металл. В банке "Открытие", напротив, спрос на палладий вырос только во второй половине 2018 года (на 30%), а в 2019 году упал на 42%. "Мы связываем это с тем, что желание инвесторов заходить в длинную позицию на исторически высоких уровнях стало значительно меньше, так как существенно возрос риск коррекции цены", - говорит начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования "Открытия" Алексей Зайцев.

Несмотря на впечатляющий взлет цены (+23% с начала года и +53% за полгода), доля палладия в инвестиционной корзине граждан остается очень скромной

Через ОМС, если судить по портфелю Сбербанка (свыше 106 млрд рублей), граждане в основном инвестируют в золото (83,7%), гораздо реже - в серебро (5,5%) и платину (3,8%). В "Открытии" на палладий также приходится менее 10% остатков на ОМС, на золото - половина, остальное примерно поровну делится между серебром и платиной.

О том, что на рынке складывается структурный дефицит палладия, аналитики предупреждали еще прошлой весной, но такого быстрого роста цен никто не ожидал, указывает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. По неофициальным данным, к скупке причастен крупный китайский трейдер металлами. Сейчас, возможно, палладий находится на пике цены, и коррекция будет не менее стремительной.

Ведущий аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов также полагает, что неплохие фундаментальные факторы рынка палладия уже с избытком учтены в котировках, и они выглядят неустойчивыми. Слишком высокие цены и дефицит могут подтолкнуть автопроизводителей к переходу на другие драгметаллы, например, платину или родий.

Так что за счет спекулятивной активности цены на палладий могут достичь новых высот в ближайшие месяцы, но в долгосрочной перспективе вернутся в район 2 тысяч долларов за унцию (сейчас - колеблется в диапазоне 2,4-2,5 тысячи), ожидает Додонов. В то время как золоту, вероятно, в этом году еще не раз представится возможность проявить себя в качестве "защитного" актива (выборы в США, оформление Brexit, взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке, коронавирус в Китае...). Кроме того, центробанки отчетливо обозначили тенденцию к замещению долларовых активов золотом - она имеет все шансы продолжиться, что окажет дополнительную поддержку котировкам "желтого металла".

Где еще используется палладий

Палладиевые катализаторы применяются для очистки выхлопных газов не только в автотранспорте, но и в химической и нефтехимической промышленности. Также палладий используется в электронике и электротехнике (производство печатных плат, конденсаторов и т.д.), стоматологии, изготовлении белого золота.