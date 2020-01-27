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27.01.2020 08:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Популярный десерт оказался способным снизить риск развития рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Ланкастерского университета предполагают, что одной из причин развития рака молочной железы является воспаление, которое провоцируется вредными бактериями.

Фото: iStock
Включение в рацион йогурта с клетчаткой снижает риск развития рака легкого

Снизить негативное воздействие последних возможно при регулярном употреблении натуральных йогуртов.

- Это простое и недорогое профилактическое средство для женщин, - считают ученые.

Они пояснили, что в йогурте присутствуют полезные ферментирующие лактозу бактерии, которые схожи с микроорганизмами, встречающимися в молочных железах у женщин во время кормления грудью.

Специалисты отметили, что несколько других исследований также показали, что потребление йогурта связано с меньшим риском развития рака молочной железы. А это, как предполагают исследователи, может быть связано с активным вытеснением вредных бактерий полезными.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак

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