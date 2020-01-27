Популярный десерт оказался способным снизить риск развития рака

Исследователи из Ланкастерского университета предполагают, что одной из причин развития рака молочной железы является воспаление, которое провоцируется вредными бактериями.

Снизить негативное воздействие последних возможно при регулярном употреблении натуральных йогуртов.

- Это простое и недорогое профилактическое средство для женщин, - считают ученые.

Они пояснили, что в йогурте присутствуют полезные ферментирующие лактозу бактерии, которые схожи с микроорганизмами, встречающимися в молочных железах у женщин во время кормления грудью.

Специалисты отметили, что несколько других исследований также показали, что потребление йогурта связано с меньшим риском развития рака молочной железы. А это, как предполагают исследователи, может быть связано с активным вытеснением вредных бактерий полезными.