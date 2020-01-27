27 января на территории бывшего концлагеря Освенцим состоялись памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения этой "фабрики смерти" Красной армией. На церемонии присутствовали порядка 200 бывших узников, иностранные делегации. По словам директора музея Освенцима Петра Цивиньского, смысл годовщины заключался в том, чтобы "пробудить совесть и чувство ответственности, вытекающее из памяти". Но в Варшаве решили "приватизировать" мероприятия в Освенциме, превратив их в площадку для историко-политических измышлений нынешнего польского руководства.

У президента Анджея Дуды и его окружения не хватило смелости признать - Советский Союз освободил Польшу, Варшаву и Освенцим от приверженцев фюрера. Однако бывшие узники концлагеря отказались следовать варшавскому сценарию и нагло перевирать прошлое. Не пригласив на мероприятия в Освенциме Владимира Путина и демонстративно отказавшись предоставить слово на траурных мероприятиях послу России в Польше, польские власти предстали трусливыми, закомплексованными людьми, не готовыми ни к диалогу, ни к признанию исторических реалий. Когда бывшего президента Польши Леха Валенсу спросили, что он думает об отказе польского руководства направить приглашение на мероприятия в Освенциме Владимиру Путину, тот с горечью признал: "Нам следовало пригласить российского президента в Освенцим и прямо сказать, что лагерь освободили русские".

Желание польского лидера Анджея Дуды поживиться рейтингом с помощью престарелых узников Освенцима, которые просто не могли не прийти, возможно, на последнюю в их жизни связанную с лагерем круглую дату, не имеет отношения к "пробуждению совести", о котором говорил директор действующего в бывшем концлагере музея. Это пример "политиканства" на крови и страданиях жертв нацизма, которые стали невольными заложниками внешнеполитических амбиций Варшавы.

По сведениям Der Spiegel, на днях министр образования ФРГ Анья Карликцек предложила сделать так, чтобы местные школьники минимум один раз за время учебы посетили бывшие концлагеря и иные мемориалы, созданные в память о жертвах Третьего рейха. Карликцек считает, что ознакомление с этой ужасной страницей немецкой истории - долг каждого гражданина страны.

Из показаний заключенного Освенцима учителя Факоша Энгельберта из Радома:

"Среди капо (служащий вспомогательной полиции концлагеря. - Ред.) выделялся немец по фамилии Видеман. Он подходил к заключенным и рассказывал анекдоты. Когда все смеялись, он отмечал тех, у кого были золотые зубы, и приказывал им не выходить на работу. На следующий день Видеман заходил в барак и спрашивал, почему они не вышли на работу. Не ожидая ответа, он пристреливал несчастных, после чего вытягивал у них золотые зубы".

Из показаний заключенного Освенцима Фаудри Андрэ, француза, клеймо 45528:

"Капо и эссэсовцы забавлялись тем, что гнали заключенных в запретную зону и там открывали по ним стрельбу. Или они бросали заключенного на землю, клали ему на шею лопату, и двое мальчишек "катались" на лопате, пока жертва не оказывалась задушенной".

Врач Волькен Отто из Австрии рассказывает:

"Эссэсовец Альберт Гемерле слыл специалистом "двойного удара". Он одним ударом сбивал человека с ног и наносил каблуком второй удар в сердце, после чего, собственно, следовала смерть жертвы".

И таких показаний тысячи. Бывшие узники в деталях рассказывали о тех ужасах, свидетелем которых им пришлось быть, и никому не известно, каких усилий им стоили такие воспоминания, в которых они вновь и вновь переживали те страшные минуты, часы, дни и месяцы, когда на их глазах изощренно пытали и уничтожали людей. Бывшая узница Освенцима 88-летняя Бронислава Хоровиц вспоминала: "Немецким солдатам было достаточно указать на вас пальцем, чтобы отправить в газовую камеру. … Всех, кто выглядел слабым, худым, костлявым, ждала смерть". Хоровиц оказалась в лагере, когда ей было 12 лет. Она говорит, что выжила благодаря матери, которой чудом удалось пронести в лагерь дорогой бриллиант и с его помощью подкупить охранников. Но такое "везение" было очень-очень нечастым.

В интервью "Интерфаксу" научный сотрудник Центрального архива ФСБ России Владимир Макаров приводил такие цифры: "Чрезвычайная следственная комиссия, которая изучала документальные свидетельства по Освенциму, сделала вывод о гибели более 4 миллионов человек в этом концентрационном лагере. Она исходила из показаний свидетелей, очевидцев и палачей. С 1940 года в Освенцим с оккупированных территорий ежедневно прибывало около 10 эшелонов с людьми. В каждом эшелоне было 40-50 вагонов. В каждом вагоне - от 50 до 100 человек. Около 70 процентов прибывших уничтожались сразу".

На территории Освенцима действовало три крематория, затем построили четвертый. Но они не справлялись. Тогда немцы заставили заключенных вырыть несколько ям размером 60 на 40 метров и глубиной три метра. Там сжигали трупы. Эти костры горели постоянно.

Созданная в СССР Чрезвычайная государственная комиссия по расследованию совершенных в Освенциме преступлений работала с февраля по март 1945 года. Примерно в эти же сроки территорию концлагеря обследовали технические эксперты, которые задокументировали, каким образом нацисты уничтожали людей. Среди тех, кого допрашивала Чрезвычайная комиссия, были не только бывшие узники. В архивах есть протоколы допросов их палачей, в том числе служивших у немцев надзирателями и охранниками поляков, получивших за верность немецкое подданство, а также украинцев и жителей прибалтийских республик.

Претензия официальной Варшавы на проведение "главных мероприятий" в честь 75-летия освобождения концлагеря без упоминания при этом о главенствующей роли Красной армии выглядит подлым издевательством над историей и теми солдатами и офицерами, которые погибли, сражаясь под Освенцимом, - по разным подсчетам, это от 234 до 350 человек. Согласно хранящимся в российских архивах документам, на момент освобождения в Освенциме находилось подданных Польши - 745 человек, Франции - 346 человек, Венгрии - 542 человека, Голландии - 159 человек и т.д. Вряд ли потерявший здравый смысл и совесть пан Анджей Дуда когда-либо убедит этих людей, что их освобождала не Красная армия. Польша, на чьей территории расположен Освенцим, несет огромную ответственность перед международным сообществом за сохранение памяти о тех страшных событиях. И не пристало официальной Варшаве поганить траурные мероприятия в честь 75-летия освобождения концлагеря Красной армией своим сиюминутным политическим варварством.