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27.01.2020 19:27
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Премьер Госсовета КНР взял под личный контроль борьбу с коронавирусом

Сегодня, 27 января, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", премьер Госсовета КНР, глава руководящей группы по борьбе с коронавирусом нового типа Ли Кэцян по поручению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в город Ухань.
Ли Кэцян лично наблюдает за процессом лечения заболевших. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Ли Кэцян лично наблюдает за процессом лечения заболевших. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Ли Кэцян лично наблюдает за процессом лечения заболевших. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Премьер Госсовета намерен взять работу по профилактике и борьбе с эпидемией под личный контроль. Он уже посетил пациентов медучреждений и пообщался с медицинскими работниками, находящимися на передовой войны с новым вирусом.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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