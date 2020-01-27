Премьер Госсовета КНР взял под личный контроль борьбу с коронавирусом

Сегодня, 27 января, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", премьер Госсовета КНР, глава руководящей группы по борьбе с коронавирусом нового типа Ли Кэцян по поручению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в город Ухань.
Ли Кэцян лично наблюдает за процессом лечения заболевших. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Премьер Госсовета намерен взять работу по профилактике и борьбе с эпидемией под личный контроль. Он уже посетил пациентов медучреждений и пообщался с медицинскими работниками, находящимися на передовой войны с новым вирусом.