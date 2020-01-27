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27.01.2020 20:12
Рубрика: Экономика

Возьмут все, что блестит

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Мировые цены на золото в 2020 году продолжат расти, прогнозируют аналитики. Драгметалл, вероятно, будет пользоваться спросом и у обычных инвесторов, и у многих центральных банков - покупкой классического актива все они попытаются защититься от неурядиц в мировой экономике.
Золото в резервы в прошлом году активно закупали центробанки России, Турции, Индии и Китая. Фото: iStock Золото в резервы в прошлом году активно закупали центробанки России, Турции, Индии и Китая. Фото: iStock
Золото в резервы в прошлом году активно закупали центробанки России, Турции, Индии и Китая. Фото: iStock

Текущая цена на тройскую унцию золота колеблется возле 1580 долларов. Ее стоимость начала заметно увеличиваться во второй половине 2019-го, стартовав примерно с 1300 долларов - росту способствовала торговая война между США и Китаем и все большее количество негативных прогнозов по росту мировой экономики. Последний рост цен на золото прошел на днях из-за новостей о китайском коронавирусе. На пике его цена доходила почти до 1590 долларов.

В 2020 году золото будет стоить около 1600 долларов за унцию, прогнозирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. Замедление мировой экономики даст много поводов для увеличения спроса на защитные активы. Начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин не исключает и повышения цены до 1700 долларов.

Колыма установила рекорд по добыче золота в 2019 году

Более серьезный рост, до 1800 долларов за унцию, возможен при появлении признаков рецессии в крупных экономиках и снижении ставки ФРС США, отмечает Копылов. Снижение же цен на золото (но максимум до 1300 долларов за унцию) тоже возможно - например, если ФРС придется повышать ставки в ответ на ускорение инфляции в США, вызванное ростом потребительского спроса, допускает аналитик.

Активно закупали золото в резервы в прошлом году центральные банки России, Турции, Индии и Китая. Банк России купил еще почти 159 тонн золота (всего у него теперь больше 2270 тонн). Российский центробанк с общенациональным курсом на дедолларизацию имеет все основания оставаться активным покупателем на рынке золота, считает Шульгин. Санкционная тема играет здесь не последнюю роль, но следует учитывать и экономические мотивы. Потенциальных рисков, которые могут повлиять на состояние мировой экономики, а значит, и российской тоже, достаточно: президентские выборы в США в ноябре, Brexit, пока туманные перспективы окончательного торгового соглашения между США и Китаем.

"Опять же активы, которые в мире могут предложить инвесторам реальную положительную доходность, - в дефиците. При этом Россия сама популярна среди ищущих доходность международных инвесторов, поскольку уровень ключевой ставки и низкая инфляция делают российские активы крайне привлекательными", - указывает Шульгин.

Физлица в стороне от покупок тоже не останутся. Инвестиции в золото помогают решать задачу диверсификации портфеля и некоторой защиты от просадок при колебаниях на мировых рынках, говорит Копылов. Поэтому на растущих рынках золото не пользуется большим спросом - металл не приносит дивидендов или купонных выплат, к тому же за его хранение приходится платить процент. По статистике, большинство инвесторов инвестируют в драгметаллы около 15% и варьируют этим показателем в зависимости от ситуации на рынках.

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