Психолог рассказала, как избавиться от привычки есть "дурную" пищу

Мода на здоровое питание диктует человеку ограничение в выборе блюд. Однако укоренившиеся, благодаря маркетингу, привычки заставляют потреблять богатую жиром и углеводами "вредную пищу".

Психолог Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии имени Святителя Луки Зинаида Рошаль считает, что зависимость от "плохой" еды складывается быстро, так как ее провоцируют соль, сахар, жир и приправы. Люди выбирают такую еду потому, что не всегда чувствуют разницу между понятиями "аппетит" и "чувство голода".

Отдельное внимание стоит уделить психологическому комфорту, так как люди потребляют вредную пищу и переедают в состоянии стресса. Для разрядки нервной системы следует употреблять растительные успокоительные. Регулярные прогулки на свежем воздухе, списки дел и налаженный режим дня - все это поможет чувствовать себя бодрее и лучше.

"Соблюдение баланса сна и бодрствования, подчинение природным биоритмам - высыпаться ночью и вести активный образ жизни в течение дня - дадут мозгу активное кровоснабжение, питание и насыщение кислородом, будут поддерживать баланс между структурами мозга и всеми системами вашего организма", - заявила изданию aif.ru Зинаида Рошаль.

Снижает аппетит и потребление обычной воды. Кроме того, вредную пищу можно заменить на полезную. К примеру, картофель на цветную капусту, шоколадки на фрукты, соленые крендельки на обычные орехи.