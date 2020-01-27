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27.01.2020 12:28
Рубрика: Власть

Пушков: Надо закрепить роль Победы в преамбуле к Конституции

Текст: Галина Мисливская

Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает внести в преамбулу Основного закона слова об историческом значении Победы во Второй мировой войне. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания рабочей группы в понедельник.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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В преамбуле, отметил парламентарий, должны быть перечислены основные принципы, на которые опирается государство, упомянуты основные исторические точки. "Я бы отметил в той или иной форме нашу Победу во Второй мировой войне, статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование - и внутреннее, и международное", - сказал сенатор. Он напомнил, что статус постоянного члена Совбеза ООН с правом вето наша страна получила именно как победитель во Второй мировой войне.

Это необходимо отметить в Конституции, особенно с учетом стремления ряда европейских государств переписать историю военных лет, пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом, навязать ему ответственность за разжигание войны, уверен парламентарий.

"В условиях, когда идет такая атака на историческое моральное право России быть одной из ведущих держав в современном мире, я считаю, что в Конституции должно быть четко закреплено наше отношение к нашей Победе - что это является основополагающим моментом нашей истории и нашего сегодняшнего, современного существования", - заключил Алексей Пушков.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ Вторая мировая война

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