Пушков: Надо закрепить роль Победы в преамбуле к Конституции

Член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, сенатор Алексей Пушков предлагает внести в преамбулу Основного закона слова об историческом значении Победы во Второй мировой войне. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания рабочей группы в понедельник.

В преамбуле, отметил парламентарий, должны быть перечислены основные принципы, на которые опирается государство, упомянуты основные исторические точки. "Я бы отметил в той или иной форме нашу Победу во Второй мировой войне, статус державы-победительницы, потому что это определяет наше существование - и внутреннее, и международное", - сказал сенатор. Он напомнил, что статус постоянного члена Совбеза ООН с правом вето наша страна получила именно как победитель во Второй мировой войне.

Это необходимо отметить в Конституции, особенно с учетом стремления ряда европейских государств переписать историю военных лет, пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом, навязать ему ответственность за разжигание войны, уверен парламентарий.

"В условиях, когда идет такая атака на историческое моральное право России быть одной из ведущих держав в современном мире, я считаю, что в Конституции должно быть четко закреплено наше отношение к нашей Победе - что это является основополагающим моментом нашей истории и нашего сегодняшнего, современного существования", - заключил Алексей Пушков.