Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин назначил первым заместителем директора Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова, освободив его от занимаемой должности - командующего войсками Сибирского округа Росгвардии.

Стригунов родился в 1958 году в селе Дубовое Белгородской области. Окончил Харьковское высшее военное училище тыла МВД СССР, Военно-политическую академию имени Ленина, Военную академию Генштаба Вооруженных Сил РФ.

С 1980 по 1988 год служил в Харьковском высшем военном училище тыла МВД СССР.

В 2002 году был назначен начальником Новосибирского военного института Внутренних войск МВД.

С 2007 по 2012 год возглавлял Восточное региональное командование, с 2012 по 2016 год - Сибирское региональное командование Внутренних войск МВД.

Командующим войсками Сибирского округа Росгвардии Стригунов стал в 2016 году, а в 2017 году получил воинское звание генерал-полковника.