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27.01.2020 15:43
Рубрика: Власть

Путин обсудил реализацию инновационных проектов с главой АСИ

Текст: Кира Латухина
Итоги реализации инновационных проектов обсудил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой АСИ Светланой Чупшевой в Ново-Огарево.
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Напомним, ключевые направления АСИ - образование, медицина, городское и технологическое развитие, поддержка инвестиционного климата и предпринимательской деятельности. "В ноябре запустили платформу для обращений предпринимателей", - сообщила Чупшева. Ключевая проблема для них - административное давление, сказала она. На платформе зарегистрировано 1289 предпринимателей, 600 обращений подали в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ. "Большинство, конечно, касается юрисдикции МВД", - добавила глава АСИ. Из 600 обращений 234 уже отправлено правоохранительным органам. О результатах говорить еще рано, но в этом году уже ожидаются первые результаты.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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На вопрос президента, с каким ведомством легче работать, а с каким - труднее, Чупшева заверила, что со всеми работа строится конструктивно. "У ФСБ просто меньше всего обращений: там всего пять. То есть коллеги очень оперативно дают ответы, по существу. У МВД просто больше объем. Но так, со всеми абсолютно всегда на связи", - сказала она.

"Назад не отфутболивают - на рассмотрение тем, на кого жалуются?" - поинтересовался Владимир Путин. "Есть такая практика, но здесь как раз подключаются центральные аппараты, разбираемся с ними по каждому конкретному случаю. Как раз думаю, что за два месяца отработаем все", - ответила глава АСИ.

В конце года заработал другой ресурс - по обмену лучшими практиками для регионов и муниципалитетов. "Мы собираем практики с доказанной эффективностью, уже реализованные, проверенные, и сделали акцент именно на тематике и задачах национальных проектов", - сообщила докладчик. Сейчас там 87 практик регионов по направлениям: здоровье и образ жизни, качество городской среды, социальной сферы, поддержка малого бизнеса, экспорта, развитие туризма и развитие сельхозтерриторий. Готовые решения взяли 55 регионов и уже внедряют, причем, идет сопровождение командами - наставниками регионов.

Уже в этом году будут не только региональные практики, но подключатся и крупные компании, институты развития, приглашены международные партнеры. Так, по словам Чупшевой, Всемирный банк обещает выложить пять своих практик уже в этом году. Так что платформа может стать международной - для обмена важными, глобальными задачами, эффективными решениями.

В прошлом году АСИ поддержало 103 проекта в сфере технологий городского развития, социальной и образовательной сферы. В портфеле сейчас на сопровождении около 450 проектов. В образовательных форматах за прошлый год были задействованы примерно 1,4 миллиона детей и подростков. "У детей сегодня в любом городе, в каждом регионе есть возможность заняться техническим творчеством, естественными науками, реализовать свои проекты, получить очень интересных, содержательных наставников", - заверила Чупшева.

Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента/ТАСС
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В этом году будет запущен очередной национальный рейтинг оценки инвестклимата регионов. С января идут опросы предпринимателей: как они оценивают изменения, эффективность органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата. Итоги будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме, но глава АСИ уже сейчас сказала, что движение есть. В 2014 году сроки получения разрешения на строительство кое-где доходили до двух-трех тысяч дней. Сейчас максимум 200 дней. "Это значит, что мы просто в десятки раз сократили эти разрывы между регионами, и у нас сегодня абсолютно сопоставимые условия для предпринимателей с точки зрения оказания услуг в этой сфере", - резюмировала докладчик.

То же с энергетикой: раньше были цифры 500-600 дней, сегодня максимум 150 дней по стране, а лучшая цифра - 35-40 дней. Предприниматели на это сегодня не жалуются. Рассказала Чупшева и про технологическое предпринимательство. "Вы дали поручение создать финансовые и правовые условия для роста таких компаний, и у нас уже есть первые наработки рабочей группы на площадке Агентства", - сообщила она. Чупшева предложила назвать такие проекты "экспериментальными", предусмотрев возможность выделения под них отдельной бюджетной строчки, с особым порядком отбора сопровождения оценки результатов и с обязательством, что бухгалтерская отчетность и сопровождение идет через Казначейство.

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