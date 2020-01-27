Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Владимир Путин указал правительству до 15 апреля внести соответствующие поправки. При этом должна быть предусмотрена ежегодная индексация.

Кроме того, поручено предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первенец. Прописан и размер этих средств - 466 617 рублей. В случае рождения (усыновления) в таких семьях второго ребенка размер выплаты должен увеличиться на 150 000 рублей.

Также маткапитал в размере 616 617 рублей должен быть предоставлен при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго или последующего ребенка семьям, у которых права на получение такого капитала до 1 января 2020 года не было.