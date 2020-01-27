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27.01.2020 14:36
Рубрика: Власть

Путин поручил продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Текст: Кира Латухина
Программа материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2026 года. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам Послания Федеральному собранию.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин указал правительству до 15 апреля внести соответствующие поправки. При этом должна быть предусмотрена ежегодная индексация.

Фото: iStock
Маткапитал можно будет потратить на дом на садовом участке

Кроме того, поручено предоставить право на маткапитал семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первенец. Прописан и размер этих средств - 466 617 рублей. В случае рождения (усыновления) в таких семьях второго ребенка размер выплаты должен увеличиться на 150 000 рублей.

Также маткапитал в размере 616 617 рублей должен быть предоставлен при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2020 года второго или последующего ребенка семьям, у которых права на получение такого капитала до 1 января 2020 года не было.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Президент Материнский капитал

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