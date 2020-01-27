На прошедшей неделе в Иерусалиме состоялась международная встреча в связи с Днем памяти жертв Холокоста. Сам День памяти согласно резолюции ООН 2005 года отмечают 27 января: в этот день в 1945 г. советские войска, 107-я стрелковая дивизия полковника В.Я. Петренко, освободили концлагерь Освенцим-Биркенау. Это место стало символом Холокоста - "всесожжения евреев" (по-еврейски Шоа, Катастрофа). По официальным польским данным, в Освенциме было убито около 1 100 000 человек, из них 960 000 евреев.

Что такое Холокост? Знакомая нашей семьи скрывалась во время войны в деревне на юге Франции. Их прятал один крестьянин, который, кстати, брал за это деньги. И вот он как-то ее спросил: "Послушайте, мадам, не бойтесь, я вас все равно прячу и буду прятать, но скажите мне, в чем вы, евреи, виноваты? За что вас преследуют, убивают?" Она ответила: "Я не знаю. Ну, вот, в Евангелии написано, что Христа распяли…" Он помолчал и сказал: "Ну, понятно. Не хотите говорить… Ну, дело ваше".

Сейчас "еврейский вопрос" в Европе в общем решен: евреи эмигрировали, те, кто остались, практически полностью ассимилированы

Холокост - одно из самых документированных преступлений в Истории Человечества. Но нет ответа на простейшие вопросы "за что?" и "зачем?". Точнее есть абсолютно точные ответы - ни за что. Ни за чем.

Комендант Освенцима говорил, что его подчиненные палачи спрашивали: "В самом ли деле нужно уничтожать женщин и детей?" Его ответ: "Мы должны слушать фюрера, а не философствовать".

Что ж, послушаем Гитлера. 30 января 1939 (почти в День Холокоста!) в рейхстаге. "Я часто делал предсказания, и они всегда сбываются. Если международное финансовое еврейство ввергнет народы в мировую войну, то результатом будет не большевизация планеты и победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе".

Итак, "международное финансовое еврейство" (это, вообще, - кто?) стремится к "большевизации планеты". Для этого оно развязало войну, 1 сентября 1939 г. приказало Гитлеру напасть на Польшу, а 22 июня 1941 г. - на СССР, что он и исполнил. Все логично.

30 апреля 1945-го, перед самоубийством, Гитлер составил "завещание". В нем еще одно "предсказание". "Из руин наших городов будет вновь и вновь возрождаться ненависть к народу, несущему в конце концов ответственность за это, к тому, кому мы обязаны всем, к международному еврейству и его пособникам". И два посмертных распоряжения: "Строжайшим образом соблюдать расовые законы и оказывать беспощадное сопротивление всемирному отравителю всех народов - международному еврейству", "и впредь должно быть целью завоевание немецкому народу пространства на Востоке". Итак, неуклонно продолжать политику, которая привела к такому блестящему успеху, а также возобновить войну, в которой виновато "мировое еврейство".

В психиатрии это называется "круг бредовых идей" маньяка.

Но как это стало кругом бредовых идей целого государства, народа, больше того, - народов? Ведь Холокост делался руками не только SS, но значительной части германской армии, а также полицаями и коллаборантами всей Вост. Европы - Украина, Польша, Прибалтика, полиция Румынии, Венгрии, Франции… В Израиле насчитали свыше 26 000 "праведников Мира" - людей, спасавших жертв. Понятно, выявлены далеко не все. Но в любом случае убийц было гораздо больше. И в сотни раз больше "равнодушных пособников" - тех, кто не замарал руки кровью, но не просто равнодушно, а вполне сочувственно относился к происходящему на их глазах.

Холокост - одно из самых документированных преступлений в Истории Человечества

Там, где нацисты наталкивались на моральное неприятие, они часто отступали. В Дании народ, местная власть, королевский двор активно отторгали Холокост - и его там не было. В Болгарии власть (царь Борис) и народ протестовали - и немцы отступили, больше 75% евреев уцелели. А вот из 2 700 000 евреев на оккупированных территориях СССР спаслись лишь около 100 000 -120 000 человек, в Польше из числа тех, кто не смог бежать, погибли больше 95%. Вообще, не зря из Зап. Европы евреев везли за тысячи километров в концлагеря, расположенные в Польше, чтобы убивать именно там, - искали подходящий "моральный климат". И в уже освобожденной Польше, в 1945-1946 гг. были погромы и убийства, из-за которых из страны бежали вернувшиеся евреи, сейчас, можно сказать "завет Гитлера" выполнен, страна "свободна от евреев".

Это не к тому, что есть "хорошие" народы (Зап. Европа, те же датчане) и "плохие" (Вост. Европа, те же поляки). "Юбер" и "унтер" менши - это из нацистской расовой теории. Нет причин считать, что распределение добрых и злых, жестоких людей в разных этносах разное. В Польше спаслись больше 100 000 евреев - значит десятки тысяч польских семей рисковали жизнью. Но вот обычаи и нормы в разных государствах и обществах, и правда, - разные.

Не Гитлер породил юдофобию - юдофобия породила Гитлера, он дал лишь "окончательное решение антисемитского вопроса", а антисемитизм веками составлял одну из "скреп" европейских обычаев. Поиск "козла отпущения", концентрация ксенофобии, легитимация агрессии, садизма… "Человеческое, слишком человеческое".

Сейчас "еврейский вопрос" в Европе в общем решен: евреи эмигрировали, те, кто остались, практически полностью ассимилированы, государственного антисемитизма нет нигде, частный есть, но "не в тренде". Остался вопрос совести Вост. Европы. Можно выставлять свой народ "только жертвой", вполголоса повторять нацистскую пропаганду ("евреи = коммунисты"), ставить рядом памятники убитым и убийцам и прятать от себя свое прошлое, сакрализировать лживые национальные мифы. Врать легко и приятно. Но ложная память порождает и воспроизводит агрессивные неврозы общества и государства.