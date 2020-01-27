Разработана виртуальная лаборатория по стереометрии

Как виртуальный тренажер поможет сдать ЕГЭ по математике? "Прокачать" геометрическую интуицию? И что обнаружит ребенок, взглянув изнутри на трехмерный двадцатигранник? Учитель математики Университетской гимназии МГУ Александр Гаргянц разработал 3D-лабораторию по стереометрии и стал лауреатом премии РАО "Молодым ученым - за успехи в науке".

- Школьных практикумов по трехмерной геометрии - стереометрии до нас еще никто не делал, - рассказывает Александр. - Представьте: можно манипулировать тетраэдрами, икосаэдрами и любыми другими объемными телами. Изучать их со всех сторон, в любых сечениях и проекциях без больших и затратных по исполнению чертежей.

Ребята надевают шлем, берут джойстик и попадают в математическую 3D-комнату

Программировать и моделировать тренажер помогают старшеклассники-гимназисты. Ребята в прямом смысле слова ныряют в виртуальность с головой: надевают шлем, берут джойстик и попадают в математическую 3D-комнату. Здесь цифровая доска с условием задачи. Но главное - прямо перед тобой в воздухе огромная фигура. Например, треугольная пирамида или тетраэдр. Можно обойти ее по кругу, покрутить и так и сяк, и даже попробовать найти точку пересечения четырех высот. В итоге самому сделать открытие: этой точки в пирамиде может не существовать! А еще можно рассечь двадцатигранник и посмотреть, сколько углов останется в сечении. Получилась 3D-платформа для геометрического творчества: нет ни заданного сюжета, ни предсказуемого решения.

- "Вау-эффект" обеспечен. Если подавать ученикам информацию в стандартной форме: "Вот тебе теорема - доказательство - запиши образец" - отдача будет гораздо меньше, - говорит педагог. - Ребята, которые занимаются в такой подвижной и интерактивной среде, лучше владеют пространственным воображением, геометрической интуицией.

Чтобы получить достоверные данные о том, как именно виртуальная платформа влияет на результаты обучения школьников, к исследованию подключились психологи и специалисты по детской физиологии. Кстати, ученики Университетской гимназии МГУ собирают призы на всероссийских олимпиадах самого высокого уровня. Практически все выпускники справляются с задачами ЕГЭ на планиметрию и стереометрию. Одними из сложнейших.

- Мы рассчитываем, что этой платформой смогут пользоваться дети по всей стране, - рассуждает Александр Гаргянц. - На стереометрии не остановимся - планируем и химические, и физические лаборатории, и виртуальные 3D-туры. Возможно, даже исторические и литературные квесты. Над всеми этими направлениями сейчас работают гимназисты совместно с Молодежной исследовательской платформой МГУ. Все разработки станут частью единого виртуального научно-образовательного комплекса в рамках проекта "Вернадский".