Бирюков: В 2020 году реконструируют четыре подводных газопровода Москвы

Для повышения надежности и безопасности московской газораспределительной системы в этом году планируется реконструировать четыре столичных подводных газопровода. Об этом рассказал журналистов заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Реконструированы будут четыре дюкера - "Даниловский", "Новодевичий", "Химкинский" и "Тушинский", - рассказал Бирюков. Работы будут проводить без отключения потребителей от газоснабжения. На дюкерах устанавливаются автоматизированные запорные устройства, современная автоматизированная система контроля загазованности среды с выводом данных в центральное диспетчерское управление "Мосгаза". Реконструкцию большей части дюкеров выполнят бестраншейным методом микротоннелирования, а остальных - методом горизонтально направленного бурения.

- Программа модернизации газопроводов-дюкеров рассчитана на ближайшие два года. Ее выполнение обеспечит более 40 лет бесперебойной и безопасной работы подводных газопроводов, транспортирующих газ крупным потребителям теплоэнергетики, объектам коммунально-бытового сектора и многоквартирным жилым домам, - подчеркнул Бирюков.