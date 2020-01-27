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27.01.2020 09:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Цветочный джем - 2020": Москвичей приглашают поговорить о ландшафтном дизайне

Текст: Любовь Проценко

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" с 7 по 9 февраля пройдет вторая конференция открытого международного конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Этот фестиваль теперь проходит в столице ежегодно, именно его финалисты украшают площадки и улицы города. Российские и иностранные эксперты обсудят тенденции ландшафтного дизайна, расскажут, как получить образование в этой сфере, спрос на которое в наши дни заметно увеличился.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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На конференцию приглашают всех москвичей. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте.

"У конференции открытый формат, мы приглашаем всех желающих. Это площадка не только для специалистов, а для каждого, кто интересуется ландшафтным дизайном и озеленением городов. 8 февраля здесь объявят финалистов конкурса "Цветочный джем" 2020 года, их проекты украсят общественные пространства Москвы в теплый сезон", - рассказала Наталья Сергунина, заммэра Москвы.

Откроет конференцию выступление многократного победителя Chelsea Flower Show Энди Стеджена, одного из самых известных и востребованных дизайнеров Великобритании, председателя экспертного совета конкурса "Цветочный джем - 2020". Он поделится, как выставочные сады из украшения превратить в инструмент улучшения городской среды.

О выставочных садах будут говорить и другие эксперты. Победители конкурса "Цветочный джем - 2019" Патрисия Гарсия Алайо (номинация "Большой выставочный сад"), Петр Ларихин (номинация "Средний выставочный сад"), Наталья Шушлебина (номинация "Малый выставочный сад") расскажут, как сады становятся точками притяжения для горожан и очищают воздух от пыли.

Поговорят участники конференции и об экологии, изменении климата, заботе об окружающей среде, темах осознанного потребления и возобновляемости природных ресурсов.

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