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27.01.2020 19:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар

Текст: Ирина Рыбникова

Члены комиссии по помилованию в Московской области единогласно проголосовали за освобождение израильтянки Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков. В конце прошлого года суд приговорил ее к 7,5 года колонии строгого режима за 9 граммов гашиша, обнаруженного в личных вещах.

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Как рассказала журналистам после заседания комиссии по помилованию уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, Наама Иссахар объяснила, что найденные у нее наркотики были исключительно для личного пользования, ни о какой контрабанде израильтянка и не помышляла. Она раскаялась в содеянном и тяжело переживает разлуку с родственниками.

"Теперь протокол, подписанный членами комиссии, поступит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Надеюсь, процесс помилования пройдет быстро", - заключила Семенова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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