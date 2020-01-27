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27.01.2020 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд продлил на три месяца арест отцу и сыну Арашуковым

Текст: Иван Егоров
Экс-сенатор Рауф Арашуков подозревается еще в одном эпизоде хищения на сумму более чем в 266 миллионов рублей. Об этом стало известно в понедельник на заседании Мосгорсуда, который продлил арест отцу и сыну Арашуковым, а также другим фигурантам дела еще на три месяца.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

По данным следствия, Арашуков, Николай Романов и другие неустановленные должностные лица компании "Газпром газораспределение Ставрополь" с ноября 2012 по ноябрь 2014 года присвоили 266,7 миллиона рублей, перечислив эти деньги на счета фирмы "Артекс-Юг".

Отец экс-парламентария - бывший советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" - Рауф Арашуков проходит как организатор преступного сообщества в деле о хищении более 31 миллиарда рублей у "Газпрома". Старшего Арашукова обвиняют также по статье о растрате с суммой ущерба более 770 миллионов рублей. Фигурантами этого же дела проходят его супруга Нелли Арашукова и дочь Камилла Агоева, которые в настоящее время покинули страну.

СК задержал еще четверых фигурантов "дела Арашуковых"

Что касается Арашукова-младшего, то ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, в двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля. В частности, следствие считает Арашукова причастным к организации убийств в 2010 году зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Впрочем, сам экс-сенатор не признает вину и считает свое уголовное преследование политическим заказом. На заседании в Мосгорсуде он заявил, что не доверяет следователям Следственного комитета, которые расследуют его дело, но зато готов "все рассказать" о заказе против себя сотрудникам ФСБ. Как сообщил Арашуков, он обратился с соответствующей просьбой к руководству спецслужбы.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова

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