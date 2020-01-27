На столицу надвигается самый сильный снегопад с начала зимы

В понедельник вечером, около 21.00, начнется снегопад, который принесет фронт с Атлантики. Он будет самым сильным с начала зимы, об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеорологов, после холодного фронта с Баренцева моря, принесшего похолодание в регион, идет теплый фронт с Атлантики. Несмотря на это, атлантический гость часть своего снежного запаса растратил на Карелию и Финский залив, на долю столицы осталось достаточно запаса. Особенно интенсивные осадки ожидаются в ночь на вторник. Так если вечером в понедельник выпасть может до 2 см снега, то в ночь на вторник выпадет до 6 см, а днем 28 января еще около 2 см.

- В обычные зимы мы бы и не заметили этот снегопад, но нынешней аномальной зимой, когда и снегопадов-то нет, а чаще льет дождь, он станет самым сильным с начала зимы, - рассказала Татьяна Позднякова. - Как ожидается, падать снег будет почти 36 часов, при этом из-за минусовой температуры воздуха сразу не растает.

Благодаря снегопаду в городе вырастет уровень снежного покрова. Впрочем, пролежит снег не долго, в четверг температура воздуха в столичном регионе снова уйдет в плюсовую зону.