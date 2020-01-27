Осветительную революцию провели в два этапа. Сперва прожорливые лампы накаливания в мичуринских фонарях заменили на энергосберегающие светодиодные светильники. Масштабный проект - потребовалось установить более 4,5 тысячи ламп - потребовал нестандартного финансового решения.
- Мы пошли по пути государственно-частного партнерства, при котором инвестиционный проект реализуется исключительно на средства инвестора без софинансирования из областного и местного бюджетов. Затраты инвестора при этом возмещаются за счет экономии средств после внедрения энергосберегающих технологий, - объяснил директор регионального центра энергосбережения Олег Кадыков.
Проще говоря, первые семь лет компания, установившая современные светильники на мичуринских улицах, будет возвращать потраченные средства за счет экономии электроэнергии (по пять миллионов рублей в год), а затем начнет получать прибыль. Вдобавок инвестор на время действия семилетнего контракта обязался обслуживать фонари и менять в них светильники, если те вдруг выйдут из строя.