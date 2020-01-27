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27.01.2020 21:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Смс включает свет

На улицах наукограда заработали умные фонари
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
В Мичуринске началось тестирование инновационной системы управления уличным освещением. Умные фонари не только экономят электроэнергию за счет современных светодиодных светильников, но и существенно упрощают работу оператора. Включать и выключать свет в городе, менять режим работы фонарей можно с мобильного телефона. Туда же придет сообщение о поломке светильника или атаке вандалов.

Осветительную революцию провели в два этапа. Сперва прожорливые лампы накаливания в мичуринских фонарях заменили на энергосберегающие светодиодные светильники. Масштабный проект - потребовалось установить более 4,5 тысячи ламп - потребовал нестандартного финансового решения.

Фото: Олег Тихонов
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- Мы пошли по пути государственно-частного партнерства, при котором инвестиционный проект реализуется исключительно на средства инвестора без софинансирования из областного и местного бюджетов. Затраты инвестора при этом возмещаются за счет экономии средств после внедрения энергосберегающих технологий, - объяснил директор регионального центра энергосбережения Олег Кадыков.

Проще говоря, первые семь лет компания, установившая современные светильники на мичуринских улицах, будет возвращать потраченные средства за счет экономии электроэнергии (по пять миллионов рублей в год), а затем начнет получать прибыль. Вдобавок инвестор на время действия семилетнего контракта обязался обслуживать фонари и менять в них светильники, если те вдруг выйдут из строя.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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