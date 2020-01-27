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27.01.2020 19:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ненужная кладь?

Почему дети в Шереметьево оказались брошенными
Текст: Юлия Гарднер (Хабаровский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Полиция разыскивает мужчину, который в воскресенье, как ненужную кладь, оставил сыновей в московском аэропорту Шереметьево. Растерянных мальчишек 2011 и 2014 годов рождения обнаружили сотрудники аэропорта в терминале D. Почему дети оказались лишними в собственной семье, разбиралась собкор "РГ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Было установлено, что мальчики являются родными братьями и прибыли рейсом авиакомпании "Россия" из Хабаровска. В детском рюкзаке нашли свидетельства о рождении на обоих детей и записку, оставленную отцом. Сотрудники аэропорта обеспечили мальчиков питанием, затем проводили в дежурную часть полиции для выяснения всех обстоятельств, - рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Анна Захаренкова.

Несколько предложений на листке бумаги обрисовали дикую ситуацию: "Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет".

В Кузбассе неизвестный подбросил младенца на крыльцо поликлиники

Что же это за человек, так легко кинувший родных детей? Его личность установили быстро - им оказался 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. Он в одиночку воспитывал детей - мать Ольга из семьи ушла. Работал вахтовым методом, а на время отъезда дважды сдавал ребят в Центр социальной помощи семье и детям. Но, возвращаясь, забирал.

Как сообщил глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев, семья не состояла на учете в качестве неблагополучной. Правда, в 2017 году матери вынесли предупреждение. Она вышла в магазин за хлебом, оставив детей одних. Те опрокинули на себя чайник с кипятком и получили ожоги. Позднее она и вовсе пропала, к ее поискам подключали даже волонтеров. Через год женщина вернулась в семью, но отношения с мужем не заладились.

Зачем нужно было перевозить детей за тысячи километров, чтобы там же их бросить?

Забота о детях легла на плечи отца. Помимо вахты он работал в частном охранном предприятии, соседи постоянно видели его в камуфляжной форме. Младший сын ходил в детский сад, а старший - в школу. Казалось, все хорошо, но...

24 января мужчина забрал документы старшего из школы, заявив, что переезжает в Москву: там легче найти и жилье, и работу. Решение мужчины можно понять. Но зачем нужно было перевозить детей в чужой город за много тысяч километров, чтобы там же их бросить? Сложно найти хоть какое-то адекватное объяснение.

Мать мальчиков нашли на следующий день после инцидента. О произошедшем она не знала - жизнью детей после ухода не интересовалась вообще. Тем не менее женщина заявила, что готова забрать сыновей себе.

- Сейчас ведется работа с мамой. Она не знала о том, что происходит, так как не поддерживала отношения с сыновьями. Это ее личное дело, и пока мы не вмешиваемся в эту ситуацию. Возможно, все разрешится, и ребята вернутся к родной маме. Пока я не готова отвечать на этот вопрос. Но в любом случае наши дети, дети Хабаровского края, будут возвращены на свою территорию. И здесь мы уже будем определяться с их статусом и дальнейшей судьбой, - заявила уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

Но почему же на семью не обратили внимание раньше, когда детей дважды оставляли в Центре социальной помощи? Омбудсмен разводит руками:

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"Ситуация не представлялась опасной, дети находились с родителями, и не вызывало сомнений то, что все будет хорошо".

Сейчас краевые власти ищут родственников ребят. Известно, что у мальчиков по линии матери есть бабушка и дедушка. Поначалу они навещали внуков в приюте Комсомольска, но потом отец написал официальный запрет на посещение.

Сейчас дети находятся на обследовании в одной из подмосковных больниц. Их посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что поможет отцу ребят с работой. Впрочем, не все разделяют его оптимизм. Нет никакой гарантии, что горе-отец не бросит детей еще раз.

Самое страшное, что это не первый и не последний случай, когда родители, словно надоевшую вещь, оставляют малышей в общественных местах. Не передают их родственникам или, на худой конец, социальным службам, а молча оставляют в поликлиниках, хостелах, торговых центрах, аэропортах... А на вопрос, почему так поступают, как под копирку отвечают: дети мешали.

Мешали устраивать личную жизнь, найти работу, встать на ноги и так далее. Все это не истории про сложные обстоятельства жизни, нет, - в войну было тяжелей, но детей почти не бросали! Это истории, скорее, про инфантильность, безответственность и нежелание бороться. Отражение среза современного общества, которое захлебнувшись эгоизмом, утратило понимание высших ценностей. Общества, которое, гоняясь за призрачными удовольствиями, отказалось от собственного будущего - детей.

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