Под Калугой в ДТП на трассе "Украина" погибли двое детей

В Калужской области девятилетнаяя девочка и семилетний мальчик погибли в ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла накануне в 22:30 на 262 километре трассы М-3 "Украина". Столкнулись Nissan и Ford, за рулем обоих были жители Брянска. По информации полиции, Nissan, следовавший из Москвы, выехал на встречную полосу, где и произошла авария. По предварительным данным, водитель - 37-летняя женщина - не справилась с управлением. Произошло столкновение с автомобилем Ford, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

В результате аварии девочка 2011 года рождения - пассажир Nissan, - погибла на места происшествия. Семилетний мальчик был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти. Также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель Nissan и еще один пассажир - 46-летний мужчина.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).