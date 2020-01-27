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27.01.2020 11:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой немая дочь сутки провела с умершим отцом в автомобиле

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области нашли отца и дочь, пропавших 22 января. 74-летний мужчина погиб, его 32-летняя дочь госпитализирована, ее жизнь вне опасности, сообщили в силовых структурах региона.

Пенсионер и его дочка, которая не может говорить из-за врожденной патологии, выехали из дома в поселке Товарково 22 января. Поскольку они не вернулись, родные обратились в полицию. Было известно, что пропавшие уехали на автомашине Hyundai голубого цвета. Выяснилось также, что в тот же день они были в районной больнице, где им сделали флюорографию. Но потом домой не вернулись. Их искали сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, местные жители.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, 26 января в деревне Антоново Дзержинского района местные жители обнаружили голубой автомобиль. В машине находились два человека: пожилой мужчина был мертв, а женщина ничего не могла объяснить. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и других оперативных служб.

Подробности происшедшего рассказали в региональном СУ СК. Обнаруженная машина была приподнята с помощью домкрата, в баке не было бензина. По версии следствия, мужчина, почувствовав себя плохо, съехал с дороги. Но автомобиль застрял. Он скончался от остановки сердца. На момент обнаружения автомобиля он был мертв около суток. Все это время его дочь была рядом. Возможно, она думала, что отец уснул.

В настоящее время следователями СУ СК начата проверка случившегося, по ее результатам будет приниматься процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область

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