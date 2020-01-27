Кощунственную махинацию придумали мошенники в Москве. Трое аферистов вымогали деньги у пожилых людей под предлогом, что у них якобы обнаружено онкологическое заболевание и для его лечения требуются дорогие лекарства.

Сотрудники полиции рассказали корреспонденту "РГ", что подобные аферы - почти рядовой случай. Да, пенсионерам часто звонят разного рода мошенники и предлагают купить "панацею" от всех болезней - по сути всякую дрянь. Правда, никто из них не переходит очень важную грань - не угрожает смертельным исходом, если не употребить навязываемое снадобье. То есть даже мошенники соблюдают некие "правила приличия". Тем не менее обманутых пожилых людей - тысячи.

Увы, в этот раз аферисты преступили моральную черту.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция в Москве задержала группу наглых и беспринципных аферистов, приехавших из ближнего зарубежья, - двух женщин и одного мужчину. Они обзванивали пожилых людей от имени социальных служб, объявляли им смертельный диагноз и взимали деньги - якобы за необходимое лекарство и лечение.

На след преступников вышли благодаря заявлению в полицию 78-летней москвички. По словам Ирины Волк, пенсионерка рассказала, что по телефону ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей онкологического центра. Якобы по результатам ранее сданных анализов у нее обнаружено злокачественное образование. Для лечения пенсионерке предложили приобрести дорогостоящий лекарственный препарат. Понятно, что женщина испугалась за свою жизнь и здоровье и согласилась все купить.

К ней приехал курьер, передал какие-то три емкости, за которые она заплатила более 470 тысяч рублей. Что за дрянь была в этих емкостях - женщина так и не разобралась. Но вскоре сообразила, что ее обманули. И обратилась в полицию.

По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. Полиция сейчас устанавливает других потерпевших от действий мошенников

Оперативники вычислили и задержали мошенников. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". Все подозреваемые взяты под стражу. Как выяснили следователи, эта пожилая дама - далеко не единственная жертва аферистов.

По словам задержанных, в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В связи с этим сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех пострадавших.

Разумеется, способ "развода" пожилых людей - навязывание им ненужных медикаментов - в принципе не новый. Тут не обходится без серьезной разведки - то есть без коррупции. Ведь аферисты узнают адреса и телефоны потенциальных жертв не без помощи тех служб, куда пенсионеры обращаются за помощью.

Это понятно: как можно позвонить незнакомому человеку, тем более - в преклонном возрасте, и в чем-то его убедить? Надо хоть что-то о нем знать и хоть о чем-то с ним говорить. И, видимо, мошенники об этом знали.

Схема мошенничества, в принципе, избита. Мошенники арендуют офис, приобретают в поликлиниках доступ к историям болезней пожилых людей, проживающих поблизости. Интересующие их бумаги копируют, выясняют адреса и телефоны будущих жертв. Обзванивают же пенсионеров люди, хорошо владеющие медицинской терминологией.

Очень часто пожилых людей обманывают и с якобы неожиданным выигрышем в лотерее. Мошенник уверяет несчастного пенсионера в том, что ему сильно повезло и он стал счастливым обладателем крупной суммы денег, квартиры или автомобиля. И пусть человек давно не имел никаких дел с покупкой лотерейных билетов, сообразить он это сможет, когда уже будет поздно. Счастливый выигрыш, как правило, облагается налогом. Прежде чем вступить во владение своим призом, счастливчику предлагают оплатить сумму налога, переведя ее на указанный аферистами счет.

Обман с водяными фильтрами идентичен разводам "медиков". Находчивые аферисты приходят в дом к беззащитным старикам с пропагандой покупки спасительных фильтров для очистки воды. С помощью замысловатых операций, они демонстрируют несчастному катастрофическое состояние воды, которая течет у него из крана. Пенсионер понимает, что без этих фильтров жить дальше просто опасно и отдает последние деньги на дорогостоящий прибор. Если наличных денег для покупки фильтра не хватает, пенсионеру предлагают оформить кредит.

Целый пласт мошенничеств связан с БАДами. В Санкт-Петербурге несколько дней назад мошенники под предлогом продажи биодобавок ограбили пенсионерку на1,5 млн рублей. Другой вид мошенничеств - "социальный". Вчера в полицию обратилась 86-летняя пенсионерка из поселка Екатериновка в Саратовской области. Она рассказала, что после визита "соцработника" обнаружила пропажу накоплений в размере 20 тысяч рублей. В криминальной хронике ежедневно сотни, а то и тысячи подобных преступлений по стране.

По словам экспертов, мошенникам хорошо известно, что пожилые люди особенно доверчивы, и пользуются этим.

МВД даже приходится выпускать и распространять специальные памятки, в которых рассказывать пожилым россиянам об угрозах со стороны мошенников всех мастей.

"Полиция предупреждает - злоумышленники могут проникнуть к вам в дом или квартиру под видом государственных и муниципальных служащих, сотрудников социальных служб, благотворительных организаций, банков, коммунальных и газовых служб, почты, представителей различных фирм. Как только у вас на пороге оказались люди, представляющиеся работниками каких-либо организаций, попросите их предъявить удостоверения, а затем позвоните в это учреждение и уточните, направляли ли они к вам своего сотрудника. Если вызывающие подозрения "гости" не спешат предъявлять удостоверения, срочно свяжитесь с родственниками, привлеките внимание соседей или позвоните в полицию", - отмечается в такой памятке.

"Если незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому якобы "только для пенсионеров", не верьте, это - мошенник! Ни в коем случае никому не передавайте деньги (тем более крупные суммы), немедленно свяжитесь с родственниками или соседями и сообщите об инциденте, попросите их совета, а лучше - обязательного их присутствия при разговоре с незнакомцами", - подчеркивают в полиции.

Обо всех подобных фактах следует сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону "02" (по моб. - "102").