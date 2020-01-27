Новости

В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда РФ 22:24
Посольство России выясняет обстоятельства пропажи актрисы Андрейченко 22:16
Американские военные отрицают, что их самолет в Афганистане сбили боевики 22:09
Найден автомобиль пропавшей в Мексике актрисы Натальи Андрейченко 22:07
Задержан подозреваемый в ограблении певицы MARUV в Киеве 22:04
Террористы атаковали нефтяные объекты в Сирии 22:03
В Ярославле возбуждено дело против участника ДТП с автобусами 21:32
Обвиняемым в хищении 1 млрд рублей у "Роснано" дали реальные сроки 21:18
Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за подушек безопасности 21:10
Лавров обратил внимание Чавушоглу на нарушение прекращения огня в Идлибе 21:02
Службы ЖКХ Москвы переведены на усиленный режим работы из-за снегопада 20:24
Медведев вывел "закон сохранения Дмитриев Николаевичей" в правительстве 20:07
В Махачкале наркодилер проглотил "закладку" и умер на глазах у полиции 19:55
Первый смертельный случай от коронавируса зарегистрировали в Пекине 19:42
Kia Rio в маскировке заставил напрячь фантазию 19:33
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко 19:25
Под Калининградом вручили первый сертификат за рождение первенца 19:20
Комиссия по помилованию проголосовала за освобождение Наамы Иссахар 19:17
Сенатор Сергей Кисляк: Мы вернулись в ПАСЕ, чтобы работать, а не воевать 18:57
Легендарная телепередача "АБВГДейка" закрывается 18:55
Медведев призвал объективно оценивать работу нового правительства 18:53
Голикова: На доплаты классным руководителям выделено более 76 млрд рублей 18:36
"Краснодар" отменил игру с китайским клубом из города Ухань 18:29
В Архангельске загорелось судно "Святитель Иннокентий" 18:26
Горячее питание в школах охватит 5,2 млн учеников начальных классов 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
27.01.2020 21:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Банкиры на свободе, бухгалтер в тюрьме

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Тверской райсуд столицы вынес обвинительный приговор бывшему собственнику и президенту Лесбанка Станиславу Григорьеву, экс-главе департамента этого банка Николаю Мамиофу и бухгалтеру Елене Матвеевой. По приговору суда они виновны в хищении 50 миллионов рублей.

Все трое обвинялись в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Им грозило до десяти лет заключения. В ходе судебного процесса было доказано, что все фигуранты уголовного дела были в сговоре и похитили деньги кредитной организации из кассы, использовав поддельные финансовые документы.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Мосгорсуд продлил на три месяца арест отцу и сыну Арашуковым

Суд определил всем обвиняемым по пять лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Но заключение будет отбывать только Матвеева. Григорьева и Мамиофа суд наказал условно.

Мягкость наказания, вынесенного бывшим президенту и главе департамента банка, объясняется тем, что оба банкира еще на стадии предварительного следствия признали свою вину и дали признательные показания. Как записано в приговоре, "изобличающие себя и других участников хищения", а затем подтвердили их во время судебных слушаний. При этом их подельница вину не признала. Матвеева была взята под стражу после оглашения приговора в зале суда.

Следствие вышло на криминальные действия руководителей Лесбанка после того, как в 2016 году в нем была обнаружена "дыра" в полтора миллиарда рублей. Кредитную организацию Центробанк лишил лицензии. После трехлетнего разбирательства следственные органы направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод - хищение 50 миллионов рублей. Про остальные исчезнувшие из банка деньги история умалчивает.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин обновил президиум Госсовета
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
СМИ: В Афганистане был сбит американский самолет
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов