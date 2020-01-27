Тверской райсуд столицы вынес обвинительный приговор бывшему собственнику и президенту Лесбанка Станиславу Григорьеву, экс-главе департамента этого банка Николаю Мамиофу и бухгалтеру Елене Матвеевой. По приговору суда они виновны в хищении 50 миллионов рублей.

Все трое обвинялись в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Им грозило до десяти лет заключения. В ходе судебного процесса было доказано, что все фигуранты уголовного дела были в сговоре и похитили деньги кредитной организации из кассы, использовав поддельные финансовые документы.

Суд определил всем обвиняемым по пять лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Но заключение будет отбывать только Матвеева. Григорьева и Мамиофа суд наказал условно.

Мягкость наказания, вынесенного бывшим президенту и главе департамента банка, объясняется тем, что оба банкира еще на стадии предварительного следствия признали свою вину и дали признательные показания. Как записано в приговоре, "изобличающие себя и других участников хищения", а затем подтвердили их во время судебных слушаний. При этом их подельница вину не признала. Матвеева была взята под стражу после оглашения приговора в зале суда.

Следствие вышло на криминальные действия руководителей Лесбанка после того, как в 2016 году в нем была обнаружена "дыра" в полтора миллиарда рублей. Кредитную организацию Центробанк лишил лицензии. После трехлетнего разбирательства следственные органы направили в суд материалы уголовного дела, в котором содержался лишь один преступный эпизод - хищение 50 миллионов рублей. Про остальные исчезнувшие из банка деньги история умалчивает.