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27.01.2020 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У костромской полиции украли 80 миллионов рублей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Бывший сотрудник УМВД России по Костромской области предстанет перед судом за превышение полномочий при оплате некачественных работ по строительству двух райотделов полиции. Ущерб превысил 80 миллионов рублей.

По версии следствия, в мае 2017 года высокопоставленный костромской полицейский, занимавший в то время должность начальника тыла регионального УМВД, подписал акт приемки выполненных работ по государственному контракту о строительстве здания межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области в поселке Вохма. На основании подписанных документов подрядчику заплатили 63 миллиона рублей.

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- При этом обвиняемый достоверно знал, что свои обязательства по государственному контракту подрядчик не исполнил, строительство объекта не окончил, необходимые строительные материалы и оборудование на объект не поставил, - сообщили в региональном Следственном управлении СК.

В декабре того же года полковник внутренней службы подписал аналогичный акт приемки по государственному контракту о строительстве отдела МВД в городе Чухлома Костромской области.

В этот раз недобросовестный подрядчик получил почти 18,5 миллиона рублей за фактически невыполненные работы.

- В общей сложности на основании подписанных актов подрядчикам были оплачены невыполненные работы на общую сумму более 80 миллионов рублей, - сообщила "РГ" старший помощник прокурора области Наталья Шумская-Сколдинова.

На основании материалов, представленных ОРЧ собственной безопасности регионального УМВД в отношении полковника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

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В 2018 году полицейского уволили с работы по выслуге лет.

Во время следствия у обвиняемого в качестве обеспечительной меры арестовали имущество на сумму 1,3 миллиона рублей. Дело направлено в Свердловский районный суд Костромы для рассмотрения по существу. Если вину экс-полицейского докажут, ему грозит до четырех лет заключения.

Между тем условия государственных контрактов в Вохме и Чухломе все еще не выполнены: здания отделов полиции до настоящего времени не построены.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Преступления правоохранителей

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