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27.01.2020 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.

Полиция в Костроме провела обыски в домах школьников, подозреваемых в подготовке теракта. По данным регионального УМВД, первым в поле зрения силовиков попал 15-летний мальчик, который увлекся экстремистскими идеями.

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Сотрудники УФСБ и полиции обратили внимание на то, что школьник размещал у себя на страничке запрещенные материалы и явно проявлял интерес к движению колумбайна.

- Дальнейшая проверка показала, что подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми всерьез обсуждал проведение акции стрельбы в родной школе, - сообщили в УМВД.

По данным полиции, банальные проблемы, вызванные конфликтом в коллективе или получением незаслуженной, по их мнению, оценки костромские подростки рассматривали через призму закупки дробовиков и кровавой мести обидчикам.

Чтобы привести план в исполнение, костромские школьники начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.

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Как сообщили в УМВД, сейчас все участники группы установлены. Во время обысков у них изъяли компьютеры и мобильные телефоны. В переписке оперативники нашли детали обсуждения планировавшейся в этом году акции.

- Семьи подростков взяты сотрудниками на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Аналогичная работа проводится и в образовательном учреждении с целью установления причин, способствующих формированию подобных идей у учащихся школы, - отмечают в УМВД.

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