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27.01.2020 23:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пройдусь по берегу Чермянки

В столице благоустроят за год 5 тысяч магистралей, парков и дворов
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8070)
С самого начала этого года в округах города жители обсуждают, что предстоит сделать на их территориях по программе "Мой район". Напомню, планы у столичных властей большие - привести в порядок более пяти тысяч магистралей, парков и дворовых территорий.

По данным комплекса городского хозяйства столицы, из крупных магистралей в этой году благоустроят Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Профсоюзную улицу, Ленинский проспект от МКАД до улицы Кравченко, а также магистраль от улицы Большие Каменщики, через Пролетарский проспект и Липецкую улицу до МКАД. Причем работы будут вестись как на самих трассах, так и в прилегающих к ним районах, где в порядок приведут дворовые территории, подходы к остановкам общественного транспорта, газоны, инженерию и многое другое. Особое внимание будет уделено благоустройству территорий, прилегающих к станциям Московских центральных диаметров, строящимся станциям подземки. До конца года намечено привести в порядок 78 таких территорий.

Фото: РИА Новости.
Москвичи выбрали благоустроенные парки

По данным департамента капремонта столицы, продолжатся и работы по созданию единого парка "Яуза" на северо-востоке столицы. Если в прошлом году работы здесь велись на набережной вдоль улицы Заповедной, то в этом году коммунальщики займутся уже притоком Яузы - речкой Чермянкой. Ее берега превратятся в благоустроенную набережную.

К этому же времени ставится задача облагородить все набережные Москвы-реки. В предыдущие годы 30 из них уже были приведены в порядок. В минувшем году новый облик получили Овчинниковская и Озерковская набережные. В этом году обновление придет на Софийскую, Раушскую и Космодамианскую набережные. Набережную Тараса Шевченко планируется благоустраивать вместе с Украинским бульваром и частью Кутузовского проспекта.

Полностью завершить работы по созданию парка "Яуза" планируется до 2023 года

А еще за прошлый год благоустроены 126 парков по месту жительства в Ясеневе, на набережной Шитова, сквере "Северная Медведица" и другие. Скоро новый облик получит еще 151 парк, 139 из которых расположены в жилых кварталах. В частности, на Сыромятнической набережной, около Новоспасского пруда, в зонах отдыха у Дегунинского пруда и пруда "Марс" в Алтуфьеве.

Все новшества, которые должны сделать жизнь москвичей более удобной, обязательно будут согласованы с жителями, подчеркнули в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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