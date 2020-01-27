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27.01.2020 23:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье умерла 14-летняя школьница

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области в реанимации одной из больниц умерла 14-летняя школьница, сообщает региональное ГСУ СК. Обстоятельства трагедии будут выяснены во время доследственной проверки.

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Точную причину смерти девочки-подростка еще предстоит установить. Известно, что она шла в школу в городе Домодедово. По дороге девушке стало плохо, очевидцы немедленно вызвали "скорую помощь". Ее доставили в больницу, но реанимационные мероприятия не дали результата - девочка скончалась.

Предварительные выводы пока не обнародованы, следователи ожидают результатов судебно-медицинской экспертизы.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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