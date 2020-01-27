В Подмосковье женщину убили на кладбище

В Московской области без вести пропавшую 29-летнюю женщину нашли мертвой на кладбище. Эксперты пришли к выводу, что она была убита, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

Девушку начали разыскивать пять дней назад, когда она не пришла за ребенком в детсад и не вернулась домой после работы. Ее тело было найдено на городском кладбище Сергиева Посада. Причиной смерти стала тяжелая травма головы.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Криминалисты осмотрели место происшествия, изъяты некоторые улики. Ведется розыск преступника.