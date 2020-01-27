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27.01.2020 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Курска сменил пол, скрываясь от алиментов

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курские судебные приставы нашли должника по алиментам в Подмосковье, однако узнали его не сразу. Задолжавший несовершеннолетнем ребенку 800 тысяч рублей алиментов за время его поисков сменил пол и паспорт.

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В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов отметили, что жителя Курска начали искать после того, как тот систематически не выплачивал алименты сыну. "В отдел судебных приставов по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял, - отметили в управлении. - Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника".

Приставы получили сообщение, что человек может находиться в городе Дзержинский Московской области. Решив проверить информацию, выехали по установленному адресу. Однако дверь им открыла женщина, внешне очень похожая на должника.

- Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт, - отметили в УФССП по региону. - Судебный пристав-исполнитель принял с должника объяснение о причинах неисполнения судебного решения, а также предупредил его об административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск Полномочия судебных приставов Разводы и алименты

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