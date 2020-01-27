Новости

Пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ закрыт до 1 февраля 05:30
Госдеп США призвал Ирак защищать дипломатические объекты 05:29
Власти КНР выделили 43,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом в Ухане 05:28
Власти рассказали о семье брошенных в Шереметьево детей 05:17
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа 04:59
Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса 04:53
На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили "нарушителя" границы 04:43
Суд Владивостока начал слушать иск генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву 04:34
Вирусолог из КНР предположил спад эпидемии коронавируса через 20 дней 04:14
Паводки в Бразилии унесли жизни 53 человек 04:03
Власти Хабаровского края вернут в регион брошенных в Шереметьево детей 04:01
Власти Китая продлили новогодние каникулы из-за коронавируса 03:47
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 80 03:29
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия 03:07
СМИ сообщили о пострадавших при обстреле Багдада 02:35
Трамп назвал "ужасной" новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта 02:23
США и Канада выполнят наблюдательный полет над территорией РФ 02:12
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо 02:02
СМИ: Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его дочь 01:14
Андрей Кириленко отреагировал на смерть Коби Брайанта 00:52
СМИ: При обстреле в Багдаде ракета упала на территории посольства США 00:36
Власти Калабасаса подтвердили гибель Коби Брайанта 00:12
СМИ: Вертолет Брайанта перед падением начал вращаться и заглох 00:11
Появились фото с места крушения вертолета Брайанта 26.01.2020
Подозреваемая в убийстве своих детей пермячка умерла в больнице 26.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Когда разработают вакцину от нового коронавируса
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
О чем переживают дети после развода родителей
О чем переживают дети после развода родителей
27.01.2020 04:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке истребители МиГ-31 перехватили "нарушителя" границы

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

На Камчатке эскадрилья отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на северо-востоке России провела тренировку. Во время нее летчики в ночных условиях перехватили условного нарушителя воздушной границы.

Фото: Минобороны РФ
На Камчатке самолеты ТОФ выследили субмарину "противника"

На перехват "неприятеля" с аэродрома Елизово поочередно были подняты экипажи истребителя-перехватчика МиГ-31. Каждый из них обнаружил, захватил прицелом и "уничтожил" цель. Все это летчики выполняли самостоятельно, без помощи ПВО.

"В ходе тренировки оценивалась слаженность действий экипажа МиГ-31, выполнение установленных нормативов взлета и занятия района, а также дистанция "электронного" уничтожения условного нарушителя", - сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Тренировки в ночных условиях - обязательный элемент подготовки летчиков-истребителей к боевому дежурству по противовоздушной обороне.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

СМИ: Легенда НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В Кремле рассказали про карт-бланш Мишустину
В Совфеде прокомментировали заявление адмирала США об обороне России
Греф советует держать сбережения в рублях
Осужденная в России израильтянка подала прошение о помиловании Путину
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам