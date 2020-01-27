На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру

Непроникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки получила медсестра Камчатского краевого психоневрологического диспансера в результате нападения одной из пациенток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД России по региону.

Женщина 54 лет, проходящая в учреждении принудительное лечение, бросилась на 27-летнюю медсестру в момент, когда девушка раскладывала лекарства. В качестве оружия пациентка использовала складной перочинный нож.

Получившую удар в живот острым предметом медицинскую работницу госпитализировали. Ранение оказалось не опасным для жизни.

Полиция проводит проверку по факту нападения. В частности, стражи порядка пытаются выяснить, как колюще-режущий предмет оказался в учреждении закрытого типа.

Есть сведения, что в психоневрологический диспансер эту женщину поместили после ее нападения с ножом на собственного мужа в ноябре 2018 года.