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27.01.2020 09:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке пациентка психдиспансера напала с ножом на медсестру

Текст: Евгения Шерешевская

Непроникающую колото-резаную рану передней брюшной стенки получила медсестра Камчатского краевого психоневрологического диспансера в результате нападения одной из пациенток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления МВД России по региону.

Фото: iStock
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Женщина 54 лет, проходящая в учреждении принудительное лечение, бросилась на 27-летнюю медсестру в момент, когда девушка раскладывала лекарства. В качестве оружия пациентка использовала складной перочинный нож.

Получившую удар в живот острым предметом медицинскую работницу госпитализировали. Ранение оказалось не опасным для жизни.

Полиция проводит проверку по факту нападения. В частности, стражи порядка пытаются выяснить, как колюще-режущий предмет оказался в учреждении закрытого типа.

Есть сведения, что в психоневрологический диспансер эту женщину поместили после ее нападения с ножом на собственного мужа в ноябре 2018 года.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский Нападения на медиков

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