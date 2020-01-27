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27.01.2020 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лайнер Airbus A330 вернулся в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Текст: Артем Красиков

Вылетевший в понедельник из Хабаровска в Москву самолет, вернулся обратно. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова, поступила информация о том, что на борту заложено взрывное устройство.

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"Сообщение пришло уже после взлета. На борту авиалайнера Airbus A330 находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа. Командир принял решение вернуться обратно. Аварийно-спасательные службы находятся в полной готовности", - отметила представитель компании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, борт благополучно приземлился в Хабаровске. Сейчас проводится проверка самолета на наличие взрывных устройств.

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