Лайнер Airbus A330 вернулся в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Вылетевший в понедельник из Хабаровска в Москву самолет, вернулся обратно. Как рассказала "РГ" пресс-секретарь хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова, поступила информация о том, что на борту заложено взрывное устройство.

"Сообщение пришло уже после взлета. На борту авиалайнера Airbus A330 находятся 262 пассажира и 10 членов экипажа. Командир принял решение вернуться обратно. Аварийно-спасательные службы находятся в полной готовности", - отметила представитель компании.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, борт благополучно приземлился в Хабаровске. Сейчас проводится проверка самолета на наличие взрывных устройств.