С горящим в Охотском море траулером потеряли связь

С рыболовным траулером "Энигма Астралис", который с 21 января горит в Охотском море недалеко от Магадана, потеряли связь. Об этом РИА Новости сообщил представитель Росморречфлота.

Собеседник агентства рассказал, что ледокольное спасательное судно "Сибирский" потеряло горящий корабль из вида еще 25 января. В море был шторм, сильный ветер до 22 метров в секунду поднимал пятиметровые волны, а из-за девятиградусного мороза произошло обледенение. Дежурный Росрыболовства решил начать спасательную операцию. В район ЧП отправили 11 судов. Остальным кораблям поручили наблюдать за морем.

Однако к шести утра понедельника следов траулера так и не нашли. А в воде заметили нефтяные пятна. По мнению капитана, они вряд ли связаны с траулером.

Сохраняется опасность. Полностью потушить судно так и не удалось. При этом на нем остается достаточно топлива.

Напомним, что в момент, когда на "Энигма Астралис" начался пожар, на борту находились 47 членов экипажа. Людей эвакуировали на борт судна "Юмир", а оттуда доставили на плавучий завод "Всеволод Сибирцев". Никто не пострадал.