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27.01.2020 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Накликали лишнего

Суд обязал начальство доказать, что сотрудник использовал интернет в личных целях
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Верховный суд Республики Саха (Якутия) защитил сотрудника вневедомственной охраны от иска за перерасход интернет-трафика. Руководство решило взыскать со своего специалиста 92 тысячи рублей за то, что он не уследил за блужданиями сотрудников отдела по Сети. Гражданин служил главным специалистом пункта централизованной охраны Мирнинского ОВО. В один ужасный для начальства день в подразделение пришел счет от провайдеров, превышавший разумные пределы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как показала служебная проверка, трафик был превышен из-за использования сотрудниками интернета в личных целях. В отделе витал свободный Wi-Fi, не закрытый паролем, и мало кто из сотрудников устоял перед соблазном прогуляться по просторам интернета по своим личным делам. Но виноватым начальство решило сделать специалиста пункта централизованной охраны. К нему и был предъявлен иск.

В отделе витал свободный Wi-Fi, не закрытый паролем, и мало кто из сотрудников устоял перед соблазном прогуляться по просторам интернета по своим личным делам. Набежала приличная сумма

Безусловно, интернет на рабочем месте подключается людям исключительно для дела. Пусть Сеть - слишком вольная среда, чтобы удержать даже самого дисциплинированного работника в рамках строго определенных сайтов. Но злоупотреблять вольницей не стоит, если это влетает в копеечку фирме. Как подчеркнул суд, согласно Трудовому кодексу, работник обязан возместить руководству прямой действительный ущерб, который возник по его вине. Но при этом начальство должно доказать вину работника. Также должен быть соблюден порядок привлечения к материальной ответственности работника. В том числе с него надо получить письменное объяснение.

Фото: Andrii Yalanskyi/ iStock
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Как установил суд, из должностного регламента ответчика следует, что в его обязанности входит только осуществление взаимодействия с предприятием связи и электроснабжения. Ответчик несет ответственность за нецелевое использование средств федерального бюджета, а также другие нарушения бюджетного законодательства.

Иными словами, специалист не был главным и единственным стражем трафика в подразделении. Выяснилось, что к ответственным сотрудникам, осуществляющим контроль над соблюдением правил ведения междугородных, международных телефонных переговоров и пользованием сети интернет, кроме ответчика, относятся и иные должностные лица.

При этом в указанных начальством пунктах должностного регламента не были отражены конкретные должностные обязанности сотрудника по контролю за пользованием средств связи, в том числе за доступом к сети интернет. А на персональном компьютере ответчика не была установлена программа, которая контролировала бы лимитированный доступ к сети интернет.

"Привлечь к материальной ответственности за нецелевое использования интернета на рабочем месте можно, но достаточно сложно, - считает адвокат Вячеслав Голенев. - Работодатель обязан доказать противоправность поведения сотрудника, его вину в причинении ущерба. Если этого не будет доказано, материальная ответственность ответчика исключается".

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