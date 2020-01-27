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27.01.2020 08:10
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Приамурье из-за коронавируса студентам из КНР продлят каникулы

Текст: Артем Красиков

Амурский государственный университет на две недели продлил каникулы студентам из Китая из-за распространения в их стране коронавируса.

Пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ закрыт до 1 февраля

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство Амурской области, подобные меры могут принять и в Благовещенском государственном педагогическом университете.

"В двух вузах обучается почти 500 человек из Поднебесной. Большинство из них уехало отдыхать на родину. Ректор АмГУ Андрей Плутенко принял решение продлить каникулы для студентов из КНР до 24 февраля. Все оповещены, расписание корректируется", - говорится в сообщении.

В БГПУ учатся иностранцы более чем из 20 провинций соседней страны, большинство - жители провинции Хэйлунцзян. Вопрос о временном переносе занятий руководство заведения решит в ближайшее время.

Напомним, что в Приамурье с 23 января действует режим повышенной готовности. Губернатор Василий Орлов призвал жителей региона временно отказаться от поездок в Китай. Профилактические меры предприняты на международных пунктах пропуска, в том числе в аэропорту Благовещенска, где действует "масочный режим".

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