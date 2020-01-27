В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за китайского вируса

Режим повышенной готовности ввели на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова. Такие меры решили ввести из-за разразившейся в соседнем Китае эпидемии коронавируса.

В Забайкалье, случаев заражения пока не фиксировали. Но уже активно проводятся меры профилактики. Краевой минздрав информирует население о заболевании, медики проходят обучение по его диагностике и лечению.

Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу. Людей, проходящих досмотр проверяют тепловизорами. Властям автономного района Внутренняя Монголия и провинции Хэйлунцзян отправили обращения с просьбой тоже усилить контроль на границе со своей стороны.

- Ввиду того, что пассажиропоток из-за празднования восточного Нового года упал в 15 раз, принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года. Пропускаться будет грузовой транспорт и граждане в рамках деловых поездок, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

Текущую ситуацию обсудят сегодня на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии.