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27.01.2020 08:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за китайского вируса

Текст: Дина Непомнящая

Режим повышенной готовности ввели на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова. Такие меры решили ввести из-за разразившейся в соседнем Китае эпидемии коронавируса.

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon
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В Забайкалье, случаев заражения пока не фиксировали. Но уже активно проводятся меры профилактики. Краевой минздрав информирует население о заболевании, медики проходят обучение по его диагностике и лечению.

Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу. Людей, проходящих досмотр проверяют тепловизорами. Властям автономного района Внутренняя Монголия и провинции Хэйлунцзян отправили обращения с просьбой тоже усилить контроль на границе со своей стороны.

- Ввиду того, что пассажиропоток из-за празднования восточного Нового года упал в 15 раз, принято решение о приостановлении работы пунктов пропуска для туристов до 31 января 2020 года. Пропускаться будет грузовой транспорт и граждане в рамках деловых поездок, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья.

Текущую ситуацию обсудят сегодня на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии.

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