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27.01.2020 22:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Партия сказала: не надо

Глава Чувашии Михаил Игнатьев ответит по партийной линии
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8070)
Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Причина такого решения - нарушение этических норм.

"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему", - заявил Ревенко, слова которого приводит пресс-служба партии.

Напомним, что на прошлой неделе широкий резонанс вызвало поведение Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин. На кадрах видеозаписи, которая распространилась в соцсетях, глава региона вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Это вызвало осуждение как со стороны обычных пользователей интернета, так и политиков, чиновников.

Фото: er.ru
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В частности, министр по делам чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев назвал недопустимым такое поведение Игнатьева. "В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Чувашии.

Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В "Единой России" сразу после инцидента заявили, что поставят вопрос об исключении главы Чувашии из своих рядов. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак охарактеризовал такое поведение руководителя региона, как находящееся "за гранью понимания". "Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - отметил он.

Комиссией принято решение рекомендовать Генсовету исключить Игнатьева из "Единой России"

В пресс-службе главы Чувашии назвали эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС шутливым жестом. По словам пресс-секретаря Игнатьева Олега Сидорова, "никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет".

Фото: m24.ru
Шутка губернатора Чувашии вызвала общественный резонанс

Комиссия партии по этике отдельно рассматривала поведение главы Чувашии. Оправдания, что это была всего лишь шутка, Игнатьеву не помогли. Ревенко отметил, что принятое решение комиссии о том, чтобы рекомендовать Генсовету исключить Игнатьева из "Единой России", - это "последовательная работа по очищению партии". "Такому человеку не место в наших рядах", - подчеркнул он.

В свою очередь председатель партийной комиссии по этике Валентина Терешкова заявила, что вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу.

"Мы предприняли все попытки с пониманием отнестись к ситуации, но, учитывая дальнейшие шаги Игнатьева, должны дать соответствующую оценку и принять решение", - подчеркнула она. "Все, что мы видели со стороны главы республики - некрасивый и бессовестный поступок. Полагаю, что Игнатьев заслуживает исключения из рядов партии", - подытожил ее заместитель в Комиссии председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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