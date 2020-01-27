В "Единой России" рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Новости

В Перми возбудили 260 уголовных дел против крупного наркокартеля 16:20
Детский омбудсмен рассказала, что будет с оставленными в Шереметьево детьми 16:19
Песков: Варшава не пригласила Путина на памятные мероприятия по Холокосту 16:09
Анна Попова поручила регионам принять меры по профилактике коронавируса 16:09
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации 16:09
На Украине нашли новую "Яву", которая 30 лет простояла в гараже 16:02
Количество вакансий курьеров за год выросло на 37% 15:55
Полпред Юрий Чайка назвал ключевой задачей борьбу с коррупцией на Кавказе 15:48
В Египте найдены рисунки, созданные за тысячи лет до фараонов 15:45
СМИ: Пилот вертолета Брайанта предотвратил гибель людей на земле 15:43
Коронавирус, выявленный в Киеве, не связан со вспышкой в Китае 15:38
В Белгороде таксист ударил пассажира ножом 15:35
На ставропольском хуторе двое детей погибли при пожаре 15:34
Бык лимузин и владимирский тяжеловоз: главные премьеры выставки "АГРОФАРМ" 15:33
В Астрахани задержан мужчина, 14 лет насиловавший собственную дочь 15:32
Новые комплексы фиксации ПДД разместили на автомобилях 15:26
"Не дождетесь!": Голубкина ответила на слухи о своей госпитализации 15:25
Житель Курска сменил пол, скрываясь от алиментов 15:22
Российская актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике 15:15
Кокорин не полетел на сбор с "Сочи" 15:11
На Мурманскую область надвигаются трескучие морозы 15:10
Моряки Балтфлота спасли новозеландских яхтсменов в Аденском заливе 15:09
Мезенцев: В Беларуси чтят память о погибших в годы войны 15:09
Мишустин поручил провести ревизию нацпроектов 15:05
В Петербурге из-за пожара в детсаду эвакуировали 177 детей 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 января по 2 февраля
27.01.2020 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В "Единой России" рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Текст: Айсель Герейханова
Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии. Об этом рассказал ответственный секретарь комиссии, депутат Госдумы Евгений Ревенко. Причина такого решения - нарушение этических норм.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему", - заявил Ревенко, слова которого приводит пресс-служба партии.

Фото: m24.ru
Шутка губернатора Чувашии вызвала общественный резонанс

Напомним, что на прошлой неделе широкий резонанс вызвало поведение Игнатьева на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин. На кадрах видеозаписи, которая распространилась в соцсетях, глава региона вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от новой служебной машины. Это вызвало осуждение, как со стороны обычных пользователей интернета, так и политиков, чиновников. В частности, министр по делам чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев назвал недопустимым такое поведение Игнатьева. А в "Единой России" заявили, что поставят вопрос об исключении главы Чувашии из своих рядов. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак охарактеризовал такое поведение руководителя региона, как находящееся "за гранью понимания". "Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - отметил он.

Напомним, что в пресс-службе главы Чувашии назвали эпизод с вручением ключей сотруднику МЧС шутливым жестом. По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, "никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет".

Сегодня комиссия по этике партии рассматривала на специальном заседание поведение главы Чувашии . Ревенко отметил, что принятое решение комиссии о том, чтобы рекомендовать Генсовету исключить Игнатьева из "Единой России" - это "последовательная работа по очищению партии". "Такому человеку не место в наших рядах", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

Главное сегодня

В Кремле оценили угрозу коронавируса
МИД РФ: Японца задержали при попытке получить секретные данные о России
В Ariana Afghan Airlines опровергли сообщения о крушении самолета
Российские авиакомпании прекратили возить туристов в Китай
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам