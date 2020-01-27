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27.01.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кировской области при аварии на теплотрассе четверо получили ожоги

Текст: Мария Волкова (Киров)

Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту коммунальной аварии на перекрестке улиц Казанской и Спасской города Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Ермохин/РИА Новости
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Теплотрассу прорвало 25 января. В результате от ожогов пострадали, по данным РИА Новости, четыре человека, один из них был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, трое получили амбулаторную помощь. Состояние всех оценивается медиками как удовлетворительное.

В Кировской теплоснабжающей компании сообщили, что пострадавшим будет выплачена компенсация. Все они получили ожоги ног кипятком.

В результате аварии на магистральном трубопроводе без горячего водоснабжения и отопления остались 68 многоквартирных домов, сейчас подача ресурсов восстановлена.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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