В Кировской области при аварии на теплотрассе четверо получили ожоги

Прокуратура Кировской области проводит проверку по факту коммунальной аварии на перекрестке улиц Казанской и Спасской города Кирова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теплотрассу прорвало 25 января. В результате от ожогов пострадали, по данным РИА Новости, четыре человека, один из них был госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, трое получили амбулаторную помощь. Состояние всех оценивается медиками как удовлетворительное.

В Кировской теплоснабжающей компании сообщили, что пострадавшим будет выплачена компенсация. Все они получили ожоги ног кипятком.

В результате аварии на магистральном трубопроводе без горячего водоснабжения и отопления остались 68 многоквартирных домов, сейчас подача ресурсов восстановлена.