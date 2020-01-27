В Нижегородской области двое мужчин попали под электричку

В Нижегородской области двое мужчин погибли под колесами электропоезда. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Приволжскому округу.

Трагедия произошла 26 января в 18.50 на перегоне Алешино - Большое Козино. По предварительной информации, двое мужчин, 71 года и 48 лет, переходили пути в неположенном месте. Машинист электропоезда Правдинск - Нижний Новгород подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось, мужчины погибли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. По факту случившегося проводится проверка.