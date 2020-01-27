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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бюджет с иголочки

Нижегородских мам учат зарабатывать на семью рукоделием
Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Для одиноких и многодетных мам открылись бесплатные курсы, где обучаются рукоделию, чтобы иметь постоянный заработок. Для них начал работать проект "Учимся-шьем-продаем". За несколько недель мамы и даже бабушки получают навык создания новой вещи с нуля: они вяжут снуды (вид шарфа. - Прим. ред.), шьют сумки и даже пальто.
Поиск первых учениц курсов проходил даже через соцсети, а теперь от желающих ими стать нет отбоя. Фото: Из архива НРОО "Детский проект" Поиск первых учениц курсов проходил даже через соцсети, а теперь от желающих ими стать нет отбоя. Фото: Из архива НРОО "Детский проект"
Поиск первых учениц курсов проходил даже через соцсети, а теперь от желающих ими стать нет отбоя. Фото: Из архива НРОО "Детский проект"

Автор мастер-классов "Учимся-шьем-продаем" - нижегородская региональная общественная организация "Детский проект". Ее специалисты занимаются комплексной помощью семьям в трудной жизненной ситуации - это и материальная, и психологическая, и юридическая, и социальная поддержка.

- Мы помогали семье, в которой 13 детей. Денег не было даже на оплату коммуналки. И тогда родилась идея: не только разрешать повседневные проблемы, а дать возможность найти работу, даже если это кажется безнадежным, - рассказывает юрист Лариса Шарадзе. - Шанса найти офисную работу с постоянным графиком у большинства таких женщин нет. А вот занятость на дому - отличный вариант. Возникла мысль взять за основу шитье и вязание: люди, которые умеют что-то делать своими руками, никогда не останутся без куска хлеба.

Фото: iStock
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Сама Лариса увлекается рукоделием с детства, поэтому вопросов о том, кто будет учить подопечных основам шитья и вязания, не возникло. Полгода сотрудники "Детского проекта" вынашивали эту мысль. А потом дело закрутилось: организация купила швейные машинки, ткани, фурнитуру, нитки и прочие необходимые материалы. Мастер-классы по рукоделию проводятся в рамках проекта "От социального иждивенчества к социальной ответственности" с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества. В августе прошлого года начались занятия первой группы.

- Мы искали первых учениц через управления соцзащиты, социальные сети. А теперь уже работает "сарафанное радио": от желающих отбоя нет, хотя одновременно заниматься могут максимум 12 человек, - рассказывает Лариса.

Один цикл состоит из 24 уроков, но готовая вещь создается за одно-два занятия. Самое первое, что учатся делать женщины, это снуд, а к концу учебы участницы уже могут сшить своими руками пальто в стиле оверсайз (свободный крой. - Прим. ред.): по-настоящему серьезная для новичка вещь.

Задача проекта - научить женщин не только рукоделию, но и как продать результат своего труда

Многодетная приемная мама Татьяна Фалина признается, что самым главным препятствием был страх, который внушала швейная машинка, а после учебы начала много шить и вязать для семьи. Многое делает вместе с детьми. У одной из приемных дочерей Фалиных Алены из-за детской травмы нет кистей рук, но и она научилась шить вместе с мамой на курсах.

- Не скажу, что мы делаем шедевры, но все равно результаты вдохновляют. Я могу что-то пошить, починить, вместе с детьми мы делаем подушки, покрывала. Малыши мои научились строчить на машинке и теперь шьют постели для кукол, - рассказывает Татьяна.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Однако задача проекта - научить женщин не только рукоделию, но и как продать результат своего труда.

- У нас есть вводный маркетинговый курс и курс по налоговой базе. Теперь в Нижегородской области можно зарегистрировать себя в качестве самозанятого - это оптимальный вариант оформления своего статуса для рукодельниц, - объясняет Лариса Шарадзе.

Женщин учат искать клиентов, продавать свои изделия через социальные сети. Понятно, что такие мастерицы не станут конкурировать с ателье или фабриками, однако практика показывает, что вещи, сделанные искусными руками, способны прокормить семью.

- Пока значительных продаж у девочек нет. Но очевидно, что даже если обшивать свою семью, это будет неплохая экономия, - говорит Лариса.

Не исключено, что на будущий год проект нужно будет продлевать - настолько востребованной оказалась идея дать женщине иголку с ниткой.

Комментарий

София Гвоздева, дизайнер аксессуаров:

- Творческий рынок капризен, разнообразен и пресыщен, зависим от финансовых кризисов и непостоянен. Но если в человеке есть яркая индивидуальность, жажда творчества, то заниматься рукоделием можно и нужно. Для процветания нужно по-настоящему гореть своим творчеством, непрерывно учиться и совершенствоваться. В частности, сейчас хорошо продаются вещи для детей - подушки и одеяла в технике печворк, игрушки.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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