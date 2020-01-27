В Перми возбудили 260 уголовных дел против крупного наркокартеля

Следственный отдел ГУ МВД России по Пермскому краю ведет уголовный процесс в отношении предполагаемых участников крупной ОПГ, занимавшихся незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Против них возбуждено 260 уголовных дел по статье 228, объединенных в одно производство.

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, злоумышленники в составе 16 человек продавали запрещенные вещества в значительном, крупном и особо крупном размерах. Реализация происходила на территории Пермского края и краевой столицы, а также в Удмуртской Республике, Свердловской, Кировской и Оренбургской областях. В этих регионах преступники оперировали около двух лет - с января 2018 по сентябрь 2019 года. Продажи шли через четыре интернет-магазина.

В ходе личных досмотров, обысков в автомобилях и по местам жительства подозреваемых в общей сложности изъято свыше 10 кг наркотиков и психотропных веществ, среди которых 6 веществ считаются тяжелыми.

Предполагаемым участникам ОПГ избраны меры пресечения: 11 фигурантов содержатся под стражей, двое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.