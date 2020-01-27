В Самаре чиновник незаконно выписал себе полмиллиона матпомощи

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении госслужащего, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщило в понедельник СУ СК России по региону.

Уголовное дело возбуждено против начальника отдела капстроительства ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области".

Следователи выяснили, что в прошлом году высокопоставленный чиновник издал приказ, согласно которому учреждение оказало ему матпомощь. Госслужащий подписал документ о выделении себе 480 тысяч рублей. Деньги должны были пойти якобы на дорогостоящее лечение. Однако следователи считают, что матпомощь была оформлена без законных на то оснований.

Сейчас расследование дела, к которому также подключились оперативники ГУ МВД России по региону, продолжается.