В самарском зоопарке появился золотистый мангобей

Завтра посетители самарского зоопарка впервые смогут увидеть нового примата - золотистого мангобея. Об этом в понедельник сообщили в зоопарке.

Нового питомца обещают показать публике уже в первой половине дня. Специалисты учреждения рассказали "РГ", что обезьяна приехала в Самару с черноморского побережья. И раньше ее содержали в частной коллекции.

Сейчас мангобею девять лет, его зовут Рома. От своих собратьев-мартышек он отличается ярко-золотистой шерсткой на груди и большим размером. В зоопарке его поместят рядом с лапундером и макакой-резусом. Пока ему не подобрали пару, жить он будет один. Завтра его обещают накормить не только овощами и фруктами, но и его излюбленным лакомством - личинками жуков.

Сотрудники зоопарка уже успели составить психологический портрет нового питомца. Оказывается, Роман любит, чтобы его хвалили и предпочитает женское общество.