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27.01.2020 14:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове все школы закрыли на карантин

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове все школы закрыли на недельный карантин из-за превышения эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Все школы Астрахани закрыли на карантин из-за ОРВИ

Городской комитет по образованию Саратова объявил внеочередные каникулы с 28 января по 3 февраля для учеников всех классов общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

- Такое решение принято в связи с предписанием Роспотребнадзора, - сообщили в городском комитете по образованию.

В свою очередь главный санитарный врач по Саратову Николай Павлов информирует в своем предписании, что за предыдущую неделю в городе заболело вирусными инфекциями более 7,2 тысяч человек. В среднем эпидемический порог по заболеваемости превышен на 18,3 процента, а среди детей в возрасте от 7 до 14 лет - на 26,8 процента.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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