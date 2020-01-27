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27.01.2020 17:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор и ректоры новосибирских вузов обсудили инициативы президента

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Вопросы целевой подготовки кадров для социальной сферы Новосибирской области - ключевые в повестке совещания, приуроченного ко Дню российского студенчества. Мероприятие прошло в областном правительстве под руководством губернатора Андрея Травникова. Вместе с ректорами новосибирских вузов глава региона рассмотрел инициативы, обозначенные президентом страны в послании Федеральному собранию РФ.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Как известно, уже в новом учебном году должен измениться порядок приема в вузы по медицинским специальностям: целевыми станут 70 процентов бюджетных мест по специальности "Лечебное дело" и 75 процентов - "Педиатрия". Квоты будут формироваться по заявкам российских регионов.

Фото: Правительство Новосибирской области
Отчет новосибирского губернатора о работе правительства депутаты приняли единогласно

По информации пресс-службы регионального правительства, в Новосибирской области с 2000 года в рамках целевой подготовки обучение прошли свыше четырех тысяч человек. В настоящее время по заказам организаций-работодателей обучается 562 человека по программе "бакалавриат". Традиционно наибольшая доля студентов-целевиков приходится на сферы здравоохранения и образования, а также АПК, культура, ЖКХ и промышленность.

Андрей Травников обратил внимание участников совещания на совершенствование системы прогнозирования кадровой потребности региона, формирование и распределение контрольных цифр приема по программам высшего образования. Особое внимание - дальнейшему трудоустройству студентов в Новосибирской области.

Глава региона напомнил, что в своем послании глава государства предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, отдавая их в приоритетном порядке "именно в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров".

С представителями высшей школы региона Андрей Травников также обсудил привлечение специалистов-практиков из отраслей экономики для преподавания в университетах, вопросы экспорта образования.

Ранее, в День российского студенчества, более 200 студентов новосибирских вузов получили от губернатора свидетельства о назначении именных стипендий.

Справка "РГ"

В Новосибирской области 23 вуза и филиалы ведут подготовку кадров по 500 направлениям и специальностям. По итогам мониторинга 2019 года в вузах региона по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) обучается свыше 96,7 тысячи человек.

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