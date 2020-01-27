Пенсионерка защитила свой участок и дом от сноса из-за "красных линий"

Жительница Барнаула Наталья Бобровских создала прецедент, выиграв казалось бы безнадежное дело о соблюдении "красных линий". Она вступила в "неравный бой" с местными чиновниками, которые объявили ее "самозахватчицей" и требовали снести часть дома и забор, которые якобы выходили на дорогу. Пенсионерке удалось доказать в суде - она ничего не нарушала, а вот "красные линии" установлены незаконно. Юристы надеются, что это поможет защитить свои владения и другим горожанам.

Дом в нагорной части Барнаула по проезду Ярославский (ранее Пионерский) Наталья Бобровских с мужем и двумя дочерьми купили еще в 1995 году и за четверть века ничего на участке не перестраивали. Но в декабре 2018-го Наталья Васильевна получила предписание из администрации Центрального района - освободить от построек часть участка, которая якобы заходит на территорию общего пользования.

- Они требовали снести входную пристройку и перенести забор практически вплотную к дому, - рассказала корреспонденту "РГ" Наталья Бобровских. - Я тогда только похоронила мужа, а тут еще это несчастье. Где же взять средства на такое переустройство дома при моей пенсии?

В феврале 2019 года районная администрация подала иск в суд, чтобы принудить пожилую женщину отдать семь квадратных метров земли, якобы принадлежащих муниципалитету. А иначе ей грозили огромные штрафы - в 100-150 тысяч рублей. Семья Бобровских решила бороться и доказать, что владеет участком по праву. По словам юриста Сергея Сандаковского, сделать это было непросто, поскольку в середине прошлого века, когда был построен дом, границы оформляли примитивным способом, а сейчас устанавливают на местности высокоточным оборудованием через спутник.

- Мы подняли архивные документы - начиная с 1964 года, когда этот участок был выделен под жилую застройку, и нашли данные, что его современные границы соответствуют плановым, - отметил юрист. - Суд, изучив законодательство почти за столетний период, убедился, что выделение и использование земельного участка соответствовало действующим тогда нормам. Экспертиза также подтвердила - все строения находятся в пределах выделенного участка. Таким образом, было доказано, что Наталья Бобровских с дочерьми владеют им законно.

Почему же тогда участок выходит за "красную линию"? Дело в том, что в 2001-2002 годах городское управление архитектуры и градостроительства установило новые "красные линии", которые не совпадали с действовавшими границами участков. В результате в число "самозахватчиков" попали многие жители частного сектора, чьи дома и постройки вдруг оказались на муниципальной земле. Городские власти через суд теперь истребуют эти "кусочки", и людям приходится сносить постройки или платить многотысячные штрафы.

- Требования администрации, с одной стороны, вполне законны, - подчеркивает Сергей Сандаковский. - Никто не спорит, что "красные линии", дороги, пожарные проезды нужны. Без них к домам не сможет проехать ни "скорая", ни пожарная техника. Но практика упорядочивания городской застройки должна быть цивилизованной. Если город решил навести порядок, то по закону должен выкупить участки земли, по которым будут проходить дороги и проезды. На это, кстати, указал и суд в своем решении.

После победы Бобровских даже у тех, кто уже проиграл суды, появилась надежда на справедливость

А так получается, что в середине прошлого века городские власти выделили участки под частную жилую застройку, люди возвели там дома, гаражи, хозпостройки. Но со временем градостроительные требования менялись, возникла необходимость в более широких проездах и дорогах. И власти, не глядя на существующую застройку, нарисовали новые "красные линии" прямо поверх домов. Прежнюю нарезку участков объявили незаконной и требуют от владельцев вернуть якобы самовольно захваченные земли.

- В данном случае "красные линии" были нанесены без учета реальной градостроительной ситуации, - поясняет юрист. - В документе, который предоставила администрация Центрального района, дома и другие постройки отсутствуют вообще, как будто их нет. Более того, в суде нам удалось доказать, что нарушена сама процедура нанесения "красных линий" - нет ни проекта их планировки, ни межевания, они не утверждены должным образом и не внесены в генплан. Вроде бы их разметили для благих целей - чтобы сделать пожарный проезд, но эксперты установили, что при таком перепаде высот и угле поворота пожарная машина здесь все равно не пройдет. Так зачем такие линии, если они только на бумаге?

Приняв во внимание все эти доводы, суд решил, что нанесение "красных линий" по участку Бобровских нарушает их право на владение и пользование землей и домом, находящихся у них в собственности. И отказался удовлетворить требование администрации Центрального района о сносе построек. Оспаривать это решение городские власти не стали.