В Новосибирске рядом со школой застрелили главу ЖСК

В Центральном районе Новосибирска обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сейчас полиция совместно со специалистами Следственного комитета проводят мероприятия по установлению личности злоумышленников и их местонахождения. В свою очередь, в СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве.

По данным источников "РГ", жертвой стал руководитель ЖСК "Залесский". По предварительным данным, мужчина был убит выстрелом в голову по дороге на работу. Неподалеку от места убийства расположены школа, детский сад, а также офис жилищно-строительного кооператива, который возглавлял офицер запаса.