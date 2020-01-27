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27.01.2020 21:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В сугробах вязнут тягачи

В Сибири сильные снегопады стали причиной транспортного коллапса
Текст: Наталья Граф (Омск) , Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 16(8070)
Снежный циклон пришел в Сибирь несколько дней назад. На Новосибирск, Барнаул, Омск и другие города обрушились продолжительные метели.
Москва. Январь поставил абсолютный погодный рекорд - плюс пять градусов Фото: Александр Щербак/ТАСС Москва. Январь поставил абсолютный погодный рекорд - плюс пять градусов Фото: Александр Щербак/ТАСС
Москва. Январь поставил абсолютный погодный рекорд - плюс пять градусов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пурга метет с такой силой, что новые сугробы вырастают всего за пару часов. Дорожные службы работают в экстренном режиме - всю ночь. Однако к утру в этой "снежной битве" метель вновь одерживает сокрушительную победу. Напряженнее всего ситуация в Алтайском крае. Pдесь закрыли для движения десять участков трасс.

- В условиях шторма в Алтайском крае работают все службы и ведомства, сообщает местная администрация. - В распоряжении оперативных групп высокопроходимая техника, вездеход "Лось", а также снегоходы. В отрезанные непогодой населенные пункты организована доставка продовольствия.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
На столицу надвигается самый сильный снегопад с начала зимы

Жители алтайского поселка Центральный сетуют на то, что уже неделю не могут выбраться из снежного плена. Тяжелее всего приходится сотрудникам скорой помощи. Врачам порой приходится добираться до больных пешком либо по старинке - на лошадях. В частном секторе каждое утро дома приходится откапывать из сугробов в буквальном смысле слова. Пенсионерам помогают волонтеры.

На подмогу дорожникам пришли военные. Снежные заторы пробивают при помощи инженерной техники - бульдозерами на базе артиллерийских тягачей. Высота сугробов, по словам военных, превышает два метра.

В Новосибирске из-за непрекращающихся снегопадов мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации.

- Возникли перебои в работе оперативных служб, превышены нормативные сроки реагирования на обращения жителей города, что представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Зафиксированы многочисленные случаи буксовок автомобилей скорой помощи. Увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, - сообщают чиновники.

В минувшую субботу на улице Портовой уже произошло ЧП - глыба снега с крыши упала на двух женщин и ребенка. К счастью, они остались живы.

На юге Сибири объем выпавших осадков в полтора-два раза побил рекорды за всю историю наблюдений. В Омской области из-за бури не могут приземлиться самолеты. Закрыта трасса на Казахстан. Для исключения аварийности на дорогах водителям рекомендовано ограничить использование личного автотранспорта.

Алтайский край. Январь - в некоторых селах сугробы под четыре метра. Фото: vesti.ru

Между тем на фоне метелей в Кузбассе стартовала патриотическая акция "Снежный десант". Двенадцать мобильных отрядов из местных вузов первыми в Сибирском федеральном округе отправились на борьбу с сугробами в отдаленные уголки своего региона. У Ольги Ленской из отряда "Астория" уже пять лет "снежного стажа" - по значку на шапке за каждый год. Выпускница экономического факультета Кемеровского госуниверситета специально взяла отпуск, чтобы вместе с отрядом "Астория" отправиться по деревням Гурьевского района. А Матвей Савельев, как и другие бойцы отряда "Реверс" Кузбасского технического госуниверситета, сдав сессию, решил посвятить десанту зимние каникулы. А перед отправкой по маршруту сделали пробную "вылазку" в 7-ю школу Кемерова. Не только убрали снег на ее территории, но провели для школьников лекции о здоровом образе жизни, творческие мастер-классы, занятия по профориентации с рассказом о родном вузе и показали концерт. Теперь та же самая программа реализуется в двенадцати муниципалитетах Кузбасса.

Фото: Александр Корольков / РГ
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

- В акции, которая впервые прошла в 2014 году, сегодня участвуют 238 человек. За десять дней ребята объедут 95 населенных пунктов области, - уточнила координатор проекта Кристина Нежурко. - Неотъемлемая часть программы - шефская помощь пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла. Это особенно важно в год 75-летия Победы.

Будущий врач Чинара Усенова родом из Киргизии, но уже несколько лет живет в Сибири. С отрядом "Варежки и валенки" она исколесила Мариинский и Ижморский районы, а теперь вот отправилась в Беловский.

- Что заставляет меня ехать в десант снова и снова? Атмосфера! В отряде же все мои друзья, близкие люди, - говорит Чинара. - И еще то, что мы можем реально помочь людям.

По данным МЧС, погодные условия в Сибири продолжат ухудшаться. В ближайшие двое суток в Новосибирске прогнозируют продолжительные метели, местами порывы ветра достигнут 25-27 метров в секунду, а на дорогах вновь ожидаются сильные заносы и гололед. Возможны обрывы линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, нарушение работы транспорта. В Омске помимо обильных осадков ожидается резкое похолодание - в регион придут тридцатиградусные морозы. На Алтае ждут очередной снежный шторм.

По прогнозам синоптиков, метели ослабнут ближе к выходным.

Тем временем в Москве

В столице городские власти и дворники радуются - зима выдалась на редкость бесснежная и теплая. Противогололедных реагентов к середине зимы коммунальщики израсходовали только 10% от обычного объема. Синоптики делают прогнозы, что нынешний январь имеет все шансы стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Твери и некоторых других городах средняя температура весь месяц держится выше нуля. Это происходит впервые за весь период инструментальных наблюдений, говорят в центре погоды "Фобос".

Выпавший недавно в столице снег из-за тепла продержался недолго и почти весь растаял за одну ночь. В Гидрометцентре, правда, обещают сильные осадки в столице во вторник, но вряд ли и они задержатся надолго - температура все равно будет около нуля и снег наверняка растает. И такой прогноз остается актуальным до конца недели - днем 1 февраля, к примеру, в Москве будет от минус 4 до плюс 1 градуса.

Подготовил Александр Мелешенко

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