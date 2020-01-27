В Туве грунтовые воды подтопили город Чадан

В Туве в Дзун-Хемчинском районе введен режим ЧС из-за подъема грунтовых вод в городе Чадан. Зимний паводок начал подтапливать приусадебные хозяйства.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в готовность приведены четыре пункта временного размещения в Чадане, создан оперативный штаб, идет отсыпка грунта и строится дополнительный водоотводный канал.

- Поставил задачу взять на контроль ситуацию с подтоплением 24-х домов по улице Водхозная города Чадаана. Они расположены у местного ручья, где раньше было управление оросительных систем. В этом году там поднялись грунтовые воды и заполнили подвалы. Прошу мобилизовать технику на очистку русла ручья и другие необходимые работы, - заявил глава РТ Шолбан Кара-оол.